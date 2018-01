Forchheim: Neue Unterführung ist bereits besudelt

"Wir behalten die Situation im Auge", sagt die Stadt und spricht von "großen Verbesserungen" - vor 5 Stunden

FORCHHEIM - Kaum geöffnet und noch nicht komplett fertiggestellt, aber schon beschmiert: Die neue Forchheimer Bahnhofsunterführung schaut gar nicht mehr so neu aus. Und die Stadt hat bisher nur wenige Mittel parat, dagegen vorzugehen.

Neu aber schon beschmiert: Die Forchheimer Bahnhofsunterführung. © Foto: Edgar Pfrogner



Erst einen guten Monat ist es her, seit die Fußgängerunterführung am Forchheimer Bahnhof feierlich eröffnet wurde. Einen schönen Anblick liefert der neue Tunnel momentan aber nicht: Da noch viel gebaut und geschraubt werden muss (allen voran an den Fahrstühlen), herrscht eher triste Rohbau-Ästhetik, die nunmehr durch ein erstes Graffito am Westeingang verstärkt wird.

Vor zwei Wochen hatte es ein Unbekannter auf Süßigkeiten in der Unterführung abgesehen und unbemerkt die Frontverglasung eines Snack-Automaten zertrümmert. Müssen etwa Überwachungskameras im Tunnel her? „Geplant haben wir das nicht“, sagt Roland Eismann vom Forchheimer Stadtbauamt, „aber wir behalten die Situation im Auge.“

Bislang sei die neue Unterführung an sich schon eine große Verbesserung im Gegensatz zu früheren Zeiten — „weil jetzt die Bahnsteige erschlossen werden und der Tunnel viel frequentierter ist“, so Eismann. Dass sich dort Graffiti nur schwer verhindern lassen, sei ihm klar. Er fügt aber hinzu, dass die Fliesen nach Aussage der Bahn speziell beschichtet seien — und man Schmierereien darum leichter entfernen könne.