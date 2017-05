Forchheim: Neuer Extra-Einkaufs-Tag im Oktober

Werbegemeinschaft beantragt Änderung — Ver.di treibt Klage voran - 05.05.2017 17:37 Uhr

FORCHHEIM - Die Werbegemeinschaft hat einen neuen verkaufsoffenen Sonntag beantragt. Dafür soll einer im Juni wegfallen.

Statt im Juni soll nun im Oktober ein verkaufsoffener Sonntag die Kunden in die Innenstadt locken. © Foto: Roland Huber



Am Sonntag, 1. Oktober, soll nach dem Willen der Werbegemeinschaft geshoppt werden können. Es bleibt aber insgesamt bei den maximal vier verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr, weil dafür der Sonntags-Bummel am 25. Juni während des Altstadtfestes wegfallen soll. Grund ist die verschärfte Rechtslage. Wie berichtet darf ein verkaufsoffener Sonntag nur noch Beiwerk zu einem kulturellen oder anderen Ereignis sein, das den Hauptmagneten für die Besucher darstellen soll. Für das Altstadtfest liegen aber keine belastbaren Zahlen in Sachen Magnetwirkung vor, erzählt WG-Chef Michael Csepai.

Anders sieht es beim Jahrmarkt aus. Die Stadt habe in diesem Jahr eine Zählung durchgeführt, man stehe damit rechtlich auf einer sicheren Seite. Deswegen soll der verkaufsoffene Sonntag auf den Jahrmarktsonntag im Oktober verschoben werden. Außerdem sei ein Altstadtfest nicht zwingend die passende Gelegenheit zum Extra-Shoppen und die lange Einkaufsnacht folge wenige Tage später am 30. Juni, fügt der Werbegemeinschafts-Vorsitzende hinzu.

Davon abgesehen will Csepai sein Ziel weiter verfolgen, an den verkaufsoffenen Sonntagen neue Aktionen zu bieten. Im November zum Beispiel plant er ein Leerstands-Festival. Das Pilotprojekt dazu soll die Pop-up-Galerie mit Künstler Stefan von Bentzel in einem leer stehenden Laden in der Bamberger Straße sein. Mitte Mai soll es los gehen, die offizielle Eröffnung ist während des Kunsthandwerkermarktes am 21. Mai geplant.

"Wir wollen Neues ausprobieren und Veränderungen wagen", sagt Csepai. Deswegen habe er das Pop-up-Galerie-Projekt angeschoben und die Leute zusammengebracht. Ein mühsames Geschäft sei das. Manchmal wünsche er sich weniger Bedenken und mehr positive Energie. Das betreffe auch die Mitglieder der Werbegemeinschaft. Die jüngste Sitzung war nicht gerade harmonisch verlaufen (wir berichteten).

Was die verkaufsoffenen Sonntage betrifft, müssen sich Werbegemeinschaft und Stadt weiter auf Gegenwind einstellen. Die Gewerkschaft Ver.di und die Katholische Arbeitnehmerbewegung planen weiter eine Klage. Man habe die Fakten bereits an einen Anwalt in Leipzig übergeben, der bundesweit Prozesse gegen verkaufsoffene Sonntage führt, erklärt Paul Lehmann von Ver.di. Die Erfolgsaussichten seien gut, habe der Experte gesagt.

Welche Auswirkungen das in diesem Jahr noch auf die Extra-Einkaufstage haben wird, ist unklar. Zunächst entscheidet sich Ende Mai, ob die KAB klageberechtigt ist. Beide Organisationen überlegen noch, ob sie im Eilverfahren gegen die aktuellen verkaufsoffenen Sonntage klagen oder im Feststellungsverfahren die Weichen für 2018 stellen. Der nächste verkaufsoffene Sonntag am 21. Mai wird sich wohl nicht mehr verhindern lassen.

Politisch wird über das Thema am 11. Mai, im Haupt-, Personal- und Kulturausschuss diskutiert.

