Forchheim: Neuer Familienstützpunkt bietet Eltern Hilfe

Anlaufstelle bei Fragen — Vorlesecafé wird gut angenommen - vor 20 Minuten

FORCHHEIM - Ein Ort, an dem sich Eltern Rat holen können: Der neue Familienstützpunkt im Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus in Forchheim-Nord will Hilfe bei Fragen rund um Erziehung, Familie und Bildung bieten. Auch eigene Angebote gibt es schon.

Gemeinsames Basteln: Neben eigenen Angeboten bietet der Familienstützpunkt in Forchheim Informationen zu Betreuungs- und Freizeitmöglichkeiten im Landkreis und Beratung bei Erziehungsfragen. © Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa



Gemeinsames Basteln: Neben eigenen Angeboten bietet der Familienstützpunkt in Forchheim Informationen zu Betreuungs- und Freizeitmöglichkeiten im Landkreis und Beratung bei Erziehungsfragen. Foto: Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa



"Familien haben immer mehr Nachfragen, wie eine gute Erziehung gelingen kann", weiß Katja Franz, Leiterin des Familienstützpunkts. Oft kommen Eltern zu ihr, die eine Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder zu Randzeiten suchen, die eine normale Kita nicht abdeckt. "Und ich habe gemerkt, dass es Angebote braucht, wo sich Eltern und ihre Kinder zwanglos mit anderen Familien treffen und austauschen können", so die Sozialpädagogin.

"Zunächst war es wichtig zu sehen, wo der Landkreis bereits gut aufgestellt ist. Wir können ja nicht alles selbst anbieten", sagt Katja Franz. Vergangenen Sommer wurde die Internetseite www.familienleben-forchheim.de eingerichtet, die Eltern einen Überblick zu Freizeitangeboten, Erziehungsfragen und Betreuungsmöglichkeiten gibt. Als zentrale Anlaufstelle bietet der Familienstützpunkt eine persönliche Erstberatung und vermittelt Familien dann an bereits bestehende Angebote im Landkreis Forchheim weiter.

Tee trinken, lesen und spielen

Zwei offene Treffs hat der Familienstützpunkt auch schon ins Leben gerufen. In der Eltern-Kind-Gruppe treffen sich Eltern mit ihren Kindern bis etwa drei Jahre einmal im Monat im Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus in der Paul-Keller-Straße. Beim Vorlesecafé, das freitags von 14.30 bis 16 Uhr stattfindet, wird gemeinsam Tee oder Kaffee getrunken, gelesen und gespielt.

"Es ist ideal, dass wir nun drei Stützpunkte in Forchheim, Neunkirchen und Ebermannstadt haben", freut sich Landrat Hermann Ulm. Damit hätten Familien in den größeren Ortschaften eine wohnortnahe Anlaufstelle und durch die Verteilung der Standorte im Landkreis auch die Familien, die in kleineren Ortschaften leben.

Familienfreundlicher Landkreis

"Es ist eine tolle Sache, dass der Landkreis noch familienfreundlicher wird, damit Eltern ihren Kindern die besten Startbedingungen ins Leben ermöglichen können", betont der Landrat. Das Modellprojekt "Familienstützpunkte" wird vom Freistaat Bayern unterstützt. Die Sachkosten trägt die Kommune, die Kosten für Büro und Mobiliar übernimmt der Träger.

Die Eröffnung des Familienstützpunktes findet am Sonntag beim Frühlingsfest des Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhauses statt — bei schönem Wetter auf dem Außengelände, bei schlechtem Wetter in der Kirche oder im Saal des Gemeindehauses. Um 11 Uhr beginnt das Fest mit einem ökumenischen Familiengottesdienst. Um 13.30 Uhr folgt die Einweihungsfeier des Familienstützpunkts.

Weitere Informationen unter www.bz-mgh.de

Lea-Verena Meingast Volontärin E-Mail