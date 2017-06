Forchheim: Neuer Schwung bei Rathaus-Sanierung

FORCHHEIM - Was das Thema Sanierung und künftige Nutzung des Rathauses angeht, hat sich die Stadtverwaltung zuletzt nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert. Nach dem großen Sturm weht nun aber wieder ein konstruktiverer Wind.

Streitfall Rathaus-Sanierung beziehungsweise -Nutzung: Bislang hing der Haussegen mehr als schief. Foto: Foto: Ralf Rödel



Der Oberbürgermeister wirkte überrumpelt, die Planer ziemlich wütend und FGL-Stadträtin Annette Prechtel war "sehr, sehr betroffen, dass so viel schief gelaufen ist". Selbst in den eigenen, sozialdemokratischen Reihen des OB "graute" es so manchem. Es war eine denkwürdige Sondersitzung des Stadtrats Ende April, als über die Rathaus-Sanierung ein Streit entbrannte, der mitunter Züge einer Gerichtsverhandlung annahm – mit Uwe Kirschstein auf der Anklagebank (wir berichteten).

Trotz aller Querelen hatte man sich am Ende einstimmig auf einen Sechs-Punkte-Katalog geeinigt, der unter anderem den von der Stadt im Dezember 2016 verhängten Planungsstopp aufhob und die Planer um Gregor Fischer vom Architekturbüro spindler+ aus Kronach sowie den Tragwerks-Experten Bernd Mittnacht wieder einsetzte. Zudem sollte der Stadtrat "bis spätestens Mitte Juni entscheiden, wie er das Rathaus nutzen will". Im Raum stehen hierfür mehrere Varianten, vom traditionellen Verwaltungssitz bis hin zur öffentlichen Nutzung – beispielsweise mit Veranstaltungsräumen, Biererlebnis-Museum, Musikschule oder integrativem Café.

Ist jetzt die Zeit also reif für konkrete Schritte? Auf Nachfrage der NN teilt die Stadt mit, dass sich die Steuerungsgruppe "Rathaus" Mitte Mai mit den Planern, Vertretern der Stadtratsfraktionen und der Verwaltung getroffen habe, um sich über die Nutzungsvarianten "vorzueinigen". Dabei sei zwar ein "Nutzungsrahmen abgesteckt" worden, allerdings gab es keine abschließenden Vereinbarungen – es seien noch "Fachexpertisen für bestimmte Bereiche" notwendig. Ein Nachtreffen der externen Experten wurde vereinbart. "Die Ergebnisse dieses abschließenden Gesprächs werden im Planungs- und Umweltausschuss am Dienstag, 20. Juni, vorgestellt", heißt es in der Stellungnahme der Stadt. Die Projektleitung für das Rathaus liegt weiterhin in den Händen von Claudia Stumpf, alle bisherigen externen Planer seien beteiligt, die mit der Stadt einen Vertrag haben.

"Wir stecken jetzt wieder tief in der Planungsphase drin", bestätigt Gregor Fischer. "Wir prüfen ein paar neue Ideen zur öffentlichen Nutzung des Rathauses." Im Nachhinein ist Fischer froh, dass nun wieder alles in geordneten Bahnen laufe. "Ich bin da nicht nachtragend." Gleiches gilt für Tragwerksplaner Bernd Mittnacht aus Würzburg. "Was in der Sondersitzung vorfiel, war schon extrem", sagt Mittnacht, "doch wir sind nach wie vor an Bord."

Der Planung nach wie vor fern bleibt der Forchheimer Restaurator Peter Turek, der seinen Job Anfang des Jahres, vor der großen Eskalation, quittierte. Indem er seinerseits ganz offiziell die Verträge zurückgegeben habe, so Turek, habe er Druck machen wollen. "Als Bürger der Stadt war das meine Reaktion, um die Dinge ins Rollen zu bringen." Die jetzige Entwicklung scheint ihm recht zu geben.

Das war nach der Sondersitzung im April alles andere als selbstverständlich: Kirschstein bekam damals unmittelbar vor Sitzungsbeginn einen fraktionsübergreifenden 20-Punkte-Fragenkatalog ausgehändigt. Im Grunde hätte es auch eine Doppelfrage getan: "Was ist bislang alles in puncto Sanierung misslungen – und warum?", so der Tenor des Kataloges.

Der OB und Bauamtsleiter René Franz konnten damit ihre eigentlich geplante Diskussionsrunde um die künftige Nutzung des Rathauses getrost ad acta legen. Stattdessen legten die externen Planer ihre Sicht der Dinge dar – als Zeugnis des Scheiterns der Verwaltung. Georg Fischer fühlte sich ob des im Dezember 2016 verhängten Planungsstopps von Kirschstein "kalt gestellt", obwohl man sich "nichts vorzuwerfen" und "bis heute keine schlüssige Erklärung" für den Stopp bekommen habe. Das und die generelle Informationspolitik des OB prangerten sodann auch die anderen Stadträte an.

Dieser versuchte zunächst zu beschwichtigen, indem er eigene Fehler eingestand sowie seine Bereitschaft erklärte, weiter mit den Planern zu arbeiten – um dann für Verwirrung zu sorgen: Kirschstein stellte gar den ganzen Vertrag mit den externen Planern infrage, weil der Stadtrat bei deren Auswahl nicht ausreichend involviert gewesen wäre.

