Forchheim: Neues Wohnhaus in der Schützenstraße

FORCHHEIM - Eine Baulücke im Stadtosten wird geschlossen: An der Ecke Hainbrunnenstraße/Schützenstraße entsteht ein neues Gebäude

Die Bäume müssen weichen, das Eckgrundstück wird bebaut. Foto: Roland Huber



Nachverdichtung im Stadtosten: Auf dem Eckgrundstück zwischen Hainbrunnen- und Schützenstraße soll ein Haus mit fünf Wohneinheiten entstehen. Die Stadträte des Bauausschusses gaben dafür grünes Licht. Das zweigeschossige Gebäude wird mit einem Satteldach abgeschlossen, das Dachgeschoss wird durch die Errichtung von Zwerchgiebeln zum Vollgeschoss. Die Zufahrt mit den erforderlichen Stellplätzen sowie der Zugang zum Haus ist von Osten, aus Richtung Schützenstraße, vorgesehen. Das Haus wird in Nord-Süd-Richtung auf dem Grundstück angeordnet, die östliche Hälfte des Grunds bleibt unbebaut, was der Kurveneinsicht in die Hainbrunnenstraße zu Gute kommt.

