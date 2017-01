Forchheim: Neujahr ohne Katzenjammer

Keine ruhige Zeit: Interview mit Tierheimleiterin über die Silvester nacht - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Das Forchheimer Tierheim bietet alljährlich in der Silvesternacht einen Notruf-Service für Haustier-Besitzer an. Ob die Telefone heiß liefen, darüber sprachen wir mit Marianne Wende, der Vorsitzenden des Forchheimer Tierheims.

Marianne Wende © Foto: Ralf Rödel



Frau Wende, war denn viel los im Tierheim in der Silvesternacht?

Marianne Wende: Es war relativ ruhig. Wir haben seit vielen Jahren einen Notdienst eingerichtet, der sich bewährt hat. Wir hatten einige Anrufer, unter anderem hat sich der Finder eines Tieres übers Handy gemeldet, während gleichzeitig der Besitzer am Festnetz bei uns anrief. Das ist natürlich der Idealfall. Von 22.30 bis 0.30 Uhr waren zwei meiner Kolleginnen im Tierheim vor Ort. Bereits am Nachmittag hatten wir einen Fundhund aus der Nähe von Streitberg, der wurde zwischenzeitlich bei uns abgeholt.

Sie arbeiten an solchen Tagen auch eng mit der Polizei zusammen?

Marianne Wende: Ja genau. Die Polizei war es auch, die mich in der Silvesternacht um 3 Uhr in der Früh anrief und einen herrchenlosen Labrador in Langensendelbach meldete. Vor Ort war der Finder dann zwar nicht mehr an der beschriebenen Stelle, doch zwischenzeitlich ging auch diese Suche gut aus.

Es sind zwar noch 362 Tage bis zum nächsten Silvester. Welche Tipps können Sie denn Haustierbesitzern heute schon geben?

Marianne Wende: Oftmals fängt die Knallerei ja schon am Nachmittag an. Deshalb: Wer an diesem Tag mit dem Hund Gassi geht, sollte seinen Vierbeiner ausschließlich angeleint ausführen. Katzen, auch die Freigänger sollten an Silvester unbedingt im Haus gehalten werden. Katzen und Kleintiere verstecken sich bei der Knallerei, da kann es schon mal vorkommen, dass Katzen sich in einen offenen Hausflur schleichen und Schutz suchen.

Tierheim, Zur Staustufe 36, Forchheim, Telefon (0 91 91) 6 63 68.

BIRGIT HERRNLEBEN