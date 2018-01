Forchheim nimmt Kurs auf Gartenschau

FORCHHEIM - Die Stadt bleibt dabei: Forchheim will sich für die Ausrichtung einer Landesgartenschau (LGS) bewerben. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Im letzten Jahr fand im Stadtpark ein Hüpfburgenfestival statt. Bei einer Landesgartenschau könnte auch dieser Grünbereich Teil es Ganzen sein. © Patrick Schroll



Er bestätigte damit einen Beschluss des Planungsausschusses und gab so gleichzeitig 50.000 Euro für die Ausarbeitung eines "Masterplanes mit Erläuterungsbericht" durch einen Landschaftsarchitekten frei. Dabei handelt es sich noch immer nicht um eine formale Bewerbung. Ob es überhaupt dazu kommt, entscheidet sich dann, wenn Forchheim die gegenwärtige Auswahlphase durch die Veranstalter übersteht.

Thomas Werner (CSU) meldete Bedenken an. Eine Landesgartenschau sei mit erheblichen Kosten verbunden: "Da müssen wir uns die Zahlen genau anschauen, auch die strukturellen Kosten für Flächenunterhalt und Personal." Führte dies dazu, dass die "Errichtung einer Kulturhalle" im Kolpinghaus zurückgestellt werden müsste, die für ihn Priorität habe, dann "werde ich dagegen stimmen".

Sebastian Körber (FDP) wunderte sich über die Wernersche Verknüpfung. Werners Parteifreund Udo Schönfelder sah auch keinen Zusammenhang zwischen Gartenschau und Kulturhalle: "Ich werde darauf achten, dass noch heuer fürs Kolpinghaus im Haushalt Mittel für den Realisierungswettbewerb bereit gestellt werden." Eine Landesgartenschau sei "eine Chance für die Stadt".

Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) versprach auf Bitten von Gerhard Meixner (FGL), die breite Forchheimer Öffentlichkeit von Beginn an schon bei den Planungen für eine LGS zu beteiligen: "Was passiert, wenn man das nicht macht, konnte man in unserer Nachbarschaft sehen", so Kirschstein. In Erlangen war die LGS-Bewerbung an einem Bürgerentscheid gescheitert.

