Forchheim Nord: Vorfahrt missachtet

Unfall nach Ausweichmanöver - Polizei sucht Zeugen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Eine Frau hat am Samstagnachmittag an der Anschlussstelle Forchheim Nord die Vorfahrt missachtet und einen Unfall verursacht.

Symbolbild © colourbox



Symbolbild Foto: colourbox



Die bislang Unbekannte fuhr in Richtung Bamberg in die Hauptfahrbahn ein, ohne sich an die Vorfahrtsregelung zu halten. Eine 19-jährige BMW-Fahrerin musste nach links ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei stieß sie mit einem VW zusammen.

Der Schaden liegt bei rund 9000 Euro. Die Unfallverursacherin ist etwa 25 Jahre alt, hat helle Haare und fuhr einen dunklen SUV. Die Verkehrspolizei Bamberg bittet um Hinweise unter (0951) 9129 510.