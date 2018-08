Forchheim: Notfallversorgung für junge Bäume

Trockenheit macht dem Grün schwer zu schaffen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Trockenheit macht den jungen Stadtbäumchen schwer zu schaffen. Die Stadt ist nun neue Wege gegangen. Mit der Befürwortung von OB Uwe Kirschstein wurde eine mobile Tröpfchenbewässerung installiert.

Andreas Geck (li.) und Oberbürgermeister Uwe Kirschstein installieren die Tröpfchen-Bewässerung. © Foto: Stadt Forchheim



„Ich bin immer offen, kreative Wege zu gehen, deshalb war ich sofort dafür“. Andreas Geck, für die Baumpflege in Forchheim zuständiger Gärtnermeister, hatte die Idee dazu: „Die Bewässerungssäcke werden ganz einfach um die Bäumchen gelegt und mit Gießwasser befüllt. Tröpfchenweise geben sie das Wasser in den Wurzelbereich des Baumes ab“, erklärt Geck. Die 20 Gießsäcke sind eine Art „Notfallversorgung“ und werden nach der Trockenperiode wieder abgenommen, ergänzt Gartenamtsleiter Herbert Fuchs. Installiert wurden sie in der Von-Brun-Straße, am Ernst Reuter Platz und Am Kressenacker.