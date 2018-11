Forchheim: Nur noch Vornamen dürfen auf den Zettel

Seit 2014 hat Forchheim in der Adventszeit einen Wunschbaum. Die Kooperation zwischen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) und Volksbank beschert 40 Kindern ein besonderes Weihnachtsgeschenk. Dafür schreiben sie ihren Wunsch auf einen Zettel, der am Baum im Foyer der Volksbank hängt. Datenschutzbestimmungen ließen in diesem Jahr nicht wenige um Wunschzettelaktionen bangen, doch nun kam Entwarnung, Wunschbäume sind erlaubt; außerdem hatte die Volksbank längst Vorsorge getroffen. Wir sprachen mit Vorstand Alexander Brehm, zuständig für dieses und andere Weihnachtsprojekte der Bank.

Beim Wunschbaum darf nur noch der Vorname des Kindes auf dem Zettel stehen. © dpa



Herr Brehm, wann wird denn der Wunschbaum in diesem Jahr wieder bereitstehen, damit die Sehnsüchte von Kindern in Erfüllung gehen?

Alexander Brehm: Der Wunschbaum steht wieder ab 3. Dezember im Foyer in der Hauptstelle bereit. In diesem Jahr feiern wir übrigens ein kleines Jubiläum, es wird der fünfte Baum sein, an den Kinder zwischen sechs und 15 Jahren einen Zettel hängen dürfen, auf den sie ihren Wunsch ans Christkind richten.

Welche Kinder dürfen einen Wunsch abgeben und was darf der kosten?

Alexander Brehm © Meyer



Alexander Brehm: Wir haben 2014 auf Bitte der Awo die Organisation des Wunschbaumes für Kinder aus der Awo-Kinderbetreuung in der Kasernenstraße in Forchheim übernommen. Wir haben gleich darauf geachtet, dass nur der Vorname des Kindes auf dem Zettel steht, das Alter und der Wunsch. Die Awo hat intern noch eine Liste, aus der hervorgeht, welches Kind welchen Wunsch hat. Das Geschenk darf maximal 15 Euro kosten.

Was wird gewünscht?

Alexander Brehm: In erster Linie sind Spielsachen gefragt. Playmobil-Teile sind sehr beliebt, Lego, Barbie-Puppen und ihr Zubehör, Plüschtiere, Teddys und und und . . .

