Forchheim: Öffentlich geförderter Wohnungsbau läuft wieder an

WVG und GWS bauen in der Jean-Paul-Straße - Haus mit Sozialwohnungen in Buckenhofen

FORCHHEIM - In Forchheim brummt der Wohnungsbau. Bis Oktober diesen Jahres, so berichtet der Oberbürgermeister derzeit bei den Bürgerversammlungen, wurden 214 neue Wohneinheiten genehmigt, davon sind 111 bezogen oder noch im Bau. Die meisten Wohnungen entstehen auf dem privaten Markt. Ob damit Wohnungssuchenden mit geringem Einkommen geholfen wird, ist fraglich. Doch auch bei sozial gefördertem Wohnraum tut sich was in der Stadt.

Paul-Keller-Straße: Hier sind 27 Sozialwohnungen bezugsfertig. Foto: Foto: Huber



Die Königsstadt mit dem alten Kern könnte derzeit auch "Paradies für Bauträger" heißen. Ein Quartier nach dem nächsten schießt in die Höhe, wird abgeschlossen oder geplant. Brauhaus: fast fertig. Klostergarten: fertig, einzelne Wohnungen noch frei. Hornschuchpark gegenüber Spinnerei: wird gerade hochgezogen, ebenso die Wohnungen im früheren Spinnerei-Hauptgebäude und in dessen Umgriff.

Die bisherige Post am Bahnhof sieht ihrer Verwandlung in ein Wohn-, Gewerbe- und Hotelquartier entgegen. Auf der anderen Seite der Gleise wächst ein sechsstöckiges Hotel mit Schülerwohnheim empor. In Kersbach reifen die Pläne für ein Wohngebiet mit mehreren hundert Einheiten heran. In der Birkenfelderstraße wird unter Ägide der Sparkasse ein neues Wohnviertel mit viel Geschosswohnungsbau geplant. Forchheim wächst, weil es wachsen muss: Der Zuzugsdruck hält unvermindert an.

Aber auch die Wohnungssuche: Von der Zahl 500 Suchende kommt die beim Haus der Wohnungswirtschaft geführte Liste einfach nicht herunter. Anlass für einige Nachfragen.

Was geschieht in Forchheim in Sachen sozial geförderter Wohnungsbau?

Die Wohnungsbaugenossenschaft WVG und die Wohnungsbau- und Sanierungsgesellschaft der Stadt GWS bauen zurzeit gemeinsam in der Jean-Paul-Straße. Erster Einzugstermin ist der 31. Januar 2018. In zwei nahezu identischen Häusern direkt an der Bahnlinie können hier 22 Wohnungen bezogen werden (wir berichteten mehrfach). WVG-Geschäftsführer Wolfgang Bonengel: "Wir haben sehr viele Anfragen." Nächste Woche gibt es die ersten Besichtigungen mit Interessenten. Zum Zuge kommen laut Dworschak "ganz normale Wohnungssuchende", auf welche die Kriterien für sozial geförderten Wohnraum zutreffen. Also auch anerkannte Flüchtlinge, sofern sie sich bewerben.

Ab 1. November bereits werden in der Paul-Keller-Straße 27 Sozialwohnungen mit zwei und drei Zimmern bezogen. Der Komplex wurde für über vier Millionen Euro von der WVG hochgezogen. Er ersetzt einen alten, abgerissenen Block mit zwölf Wohneinheiten.

In der Straße Wasserstall in Buckenhofen, am Fuße des Weingartsteigs, planen Stadt und GWS ein Haus mit sechs Sozialwohnungen, ebenfalls mit zwei und drei Zimmern. Die Frist für die Angebotsabgabe der Baufirmen läuft im November ab, dann folgen die Vergaben und zu Beginn des nächsten Jahres könnte das Fundament gelegt werden. Fertigstellung: 2019. Allerdings: Dieses Projekt wird nach einem speziellen bayerischen Programm gefördert. Es wird eine "niedrige Miete geben", so Dworschak, und bei der Belegung sollen laut Programm "soziale Belange berücksichtigt" werden. Es handelt sich aber nicht um klassische Sozialwohnungen.

"Die Baubranche boomt derzeit extrem", sagt Alexander Dworschak. Damit will er ausdrücken, wie schwierig es ist, im Baugewerbe überhaupt Firmen zu finden und dann auch noch bezahlbare Preise auszuhandeln. Denn beim sozialen Wohnungsbau hängt alles vom Preis ab: Wird der insgesamt zu hoch, dann kann die gedeckelte Miete die Kosten nicht mehr refinanzieren.

Aus diesem Grund musste die GWS bereits ein weiteres Projekt nach hinten verschieben und auch umplanen. An der Mayer-Franken-Straße, direkt neben dem Pflegeheim der Diakonie Bamberg-Forchheim, zieht die GWS im Laufe der nächsten anderthalb bis zwei Jahre einen viergeschossigen Bau mit 16 Sozialwohnungen hoch. Anders als zunächst beabsichtigt werden jetzt alle 16 Wohnungen sozial gefördert sein, erklärt GWS-Chef Dworschak.

Entstehen in Neubaugebieten auch Sozialwohnungen?

Klare Antwort: ja. Sehr große Schritte nach vorne kann Forchheim im sozialen Wohnungsbau machen, wenn die Gebiete Pointäcker-Süd in Kersbach sowie das heutige Jahn-Gelände angepackt werden. Denn nach dem geltenden Wohnraummodell der Stadt sind 30 Prozent der neuen Fläche im Geschosswohnungsbau für sozial geförderten Wohnraum zu reservieren. Und sowohl in Kersbach als auch im künftigen "Philosophenviertel" zwischen Gründelbach und Jahnstraße sind bislang sehr viele Wohnungen vorgesehen (genaue Zahlen existieren noch nicht).

Der Stadtrat hat sich auf Anraten von Planungsexperten für künftige Baugebiete die so genannte "Forchheimer Mischung" verordnet. Das heißt: 40 Prozent der Fläche sollen ausdrücklich mit Mehrfamilienhäusern bebaut werden. Davon wiederum müssen 30 Prozent Sozialwohnungen sein.

Was heißt eigentlich sozial geförderter Wohnungsbau?

Wohnungen, die "sozial gefördert" werden, unterliegen 25 Jahre lang der Mietpreisbindung. Die Stadt erhält ein Belegungsrecht. Um in den Genuss einer öffentlich geförderten Wohnung zu kommen, muss der Bewerber beim Liegenschaftsamt der Stadt einen Antrag stellen und dafür seine Einkommensverhältnisse offen legen. Die Stadt entscheidet, wer einen "Wohnberechtigungsschein" erhält. In diesem Jahr, so Thomas Jungbauer vom Liegenschaftsamt, "haben wir schon die Grenze von 100 Berechtigungsscheinen gerissen". Im Schnitt der Jahre zuvor waren es rund 75.

Die Bauherren (es können neben Kommunen und Genossenschaften auch Privatleute und Bauträger sein) erhalten für den Bau staatliche Fördermittel. Daher darf die Miethöhe eine je nach Ort festgesetzte Höhe nicht überschreiten. Diese "Bewilligungsmiete" wird von der Regierung von Oberfranken festgelegt und liegt in Forchheim bei Neubauten derzeit zwischen 6,50 und 7,50 Euro pro Quadratmeter.

