Forchheim: Patienten in Arztpraxis beklaut

Mann hat Bargeld aus Handtaschen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise - vor 39 Minuten

FORCHHEIM - Im Gemeinschaftsraum einer Arztpraxis in der Unteren Kellerstraße in Forchheim hat ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch zwei Patientinnen beklaut. Die Polizei sucht mit einer Beschreibung nach dem bis dato Unbekannten.

Aus einem Gemeinschaftsraum einer Arztpraxis in der Unteren Kellerstraße entwendete ein bis dato Unbekannter am Mittwoch, in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, aus zwei abgestellten Handtaschen Bargeld in Höhe von insgesamt 150 Euro.

Das Praxispersonal konnte zur fraglichen Zeit eine männliche Person in der Praxis beobachten, die offensichtlich nicht zum Patientenkreis gehörte.

Die Person wird wie folgt beschrieben: Zirka 30 Jahre alt, zirka 170 cm groß, schlank, dunkelblonde kurze Haare, bekleidet mit einem ausgewaschenen Hawaiihemd und weiter heller Hose.

Die Polizei Forchheim nimmt Hinweise unter (09191) 70900 entgegen.