Forchheim: Peinliche Mutprobe ruft Polizei auf den Plan

Eltern mussten 12 und 13 Jahre alte Jungen vor Drogerie abholen - vor 2 Stunden

FORCHHEIM - Als Kind von der Polizei wegen Ladendiebstahls an die Eltern übergeben werden - sicher ziemlich peinlich. Noch brisanter wird es allerdings, wenn es sich bei der Beute um ein Produkt handelt, das die Schamesröte bei jedem Teenager ins Unermessliche steigen lässt.

Zwei 12- und 13-jährige Jungen hatten sich in Forchheim von mehreren Gleichaltrigen zu einer Aktion drängen lassen, die sie so schnell sicher nicht vergessen werden. Der Auftrag: Die beiden sollten in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße jeweils eine Packung Kondome klauen.

Doch noch während der "Tatausführung", wie die Polizei berichtet, wurden die beiden Kinder von einem Ladendetektiv beobachtet. Der Mann hielt die beiden fest, bis die verständigte Polizei eintraf. So richtig peinlich wurden die Folgen der Mutprobe, als die Eltern ihre Kinder vor dem Drogeriemarkt abholen mussten. Außerdem gab es für die beiden Jungen Hausverbot in der Drogerie - doch dort hätte sie sich so schnell sicher ohnehin nicht mehr blicken lassen.

