Forchheim: "Pfalzifant" soll fürs Museum werben

Auf der Prioritätenliste des Museums stehen auch ein Mittelalterspielplatz und Innenhof-Gastronomie vorne - vor 8 Stunden

Wie kann das Pfalzmuseum fit für die Zukunft gemacht werden? Das wollte FW-Stadtrat Manfred Hümmer im Dezember wissen. Nun hat die Leiterin des Museums, Susanne Fischer, den Stadträten des Haupt-, Personal-, und Kulturausschusses (HPK) eine Prioritätenliste präsentiert.

Auf dem historischen Mittelalterspielplatz im Pfalzgraben könnten die Kinder sich an insgesamt zwölf Spielgeräten austoben. Das massive „Indianerpferd“ mit Gespann bietet dabei eine Menge Platz für die Kleinen. © Foto: Richter Spielgeräte



Auf dem historischen Mittelalterspielplatz im Pfalzgraben könnten die Kinder sich an insgesamt zwölf Spielgeräten austoben. Das massive „Indianerpferd“ mit Gespann bietet dabei eine Menge Platz für die Kleinen. Foto: Foto: Richter Spielgeräte



Töröööö! Seit mehr als 30 Jahren erobert der sympathische Elefant Benjamin Blümchen die Kinderzimmer und Herzen der jungen Zuhörer und auch der Ottifant von Komiker Otto Waalkes ist seit vielen Jahrzehnten Sympathieträger. Viel weiter zurück in die Geschichte kann man im Forchheimer Pfalzmuseum blicken, um einen solch sympathischen Rüsselträger zu erspähen: Im Kaisersaal aus dem 14. Jahrhundert, aufmerksame Besucher der Kaiserpfalz wissen es, sind die Umrisse eines Elefanten als Wandgemälde zu erkennen, der als "Pfalzifant" künftig Werbung machen könnte

Aufkleber, Schlüsselanhänger und Plüschtiere könnte sich Susanne Fischer mit dem Konterfei des "Pfalzifanten" vorstellen. Die "charmante Anregung", so Fischer, zur Schaffung des Maskottchen kommt von Udo Schönfelder (CSU), der in der Sitzung des HPK — lag’s am Vorabend zum Beginn der tollen Tage? — die Lacher auf seiner Seite hatte. "Warum nicht gleich das Rüsseltier Udofanten nennen oder Fleckifanten" mit Blick auf Stadtrat Karlheinz Fleckenstein. waren nur einige Bonmonts der dreieinhalbstündigen Sitzung.

"Dringend erforderlich", so Fischer sei auch ein Facebook- und Instagram-Auftritt des Museums, der "momentan noch gar nicht vorhanden ist". Die Uni Bamberg würde dabei Schützenhilfe leisten und zusammen mit Studenten den Online-Auftritt auf den Weg bringen.

Außerdem auf dem Wunschzettel: Die Anschaffung einer modernen Tracht für das Trachtenmuseum. Fischer hat dabei die Modelle des Labels "Trachtenpunk" von Designerin Sandra-Janine Müller im Auge, die bereits beim Netzwerktreffen Tracht im vergangenen Jahr zeigte, dass "Tracht weder bieder noch altbacken sein muss". Auch der Innenhof soll schöner werden: In vier weiteren Blumenkübeln sollen künftig Gräser, Hortensien und duftende Kletterrosen ranken und blühen. Imagefilme, eine Anregung von Stadtrat Thomas Werner (CSU), könnten den auswärtigen Besucher auf das Museum einstimmen. Die günstigste, und von den Stadträten auch präferierte Variante ist, ein P-Seminar dafür zu gewinnen. "Die Schülerfilme sind häufig sehr charmant, frech und witzig", heißt es in der Tischvorlage der Stadträte.

Auch die Innenhofgastronomie sollte wiederbelebt werden, schlägt Fischer vor. Ein Café etwa könnte sie sich vorstellen. Heike Schade (FGL) hingegen denkt bei "Essen und Pfalzmuseum" wohl eher an zünftige Ritteressen: "Knochen hinter sich schmeißen, das fänd ich großartig!". Keine Illusionen macht sich hingegen Stefan Schick (FDP): "Da wünsch ich viel Glück, dass Sie jemanden für die Gastronomie finden." Und auch Uwe Kirschstein ist desillusioniert: Eine Gastronomie wäre zwar ein "Mehrwert fürs ganze Haus", doch: "Wir machen aus der Gastronomie keinen Zuschussbetrieb", so der Oberbürgermeister, "ich habe in zwei Jahren keinen gefunden, der das machen will".

Der Saltorturm sei zwar "ein wunderbares Objekt, das nicht nur bei Regen bespielt werden kann", so Fischer, bräuchte dazu aber zwingend eine Fluchtweg. Doch die Sache hat einen Haken: Der Turm gehört dem Freistaat Bayern und müsste vor Instandsetzung gekauft werden. Lisa Hoffmann (SPD) rät dazu, "Die Sache intensiv zu prüfen". Manfred Hümmer (FW) könnte sich vorstellen, das "Juwel, das zum Abstellraum degradiert ist", eventuell als Dauerleihgabe vom Freistaat zu übernehmen.

Von der Vorstellung eines historischen Mittelalterspielplatzes zeigen sich die Räte angetan: Ulrich Schürr (JB) sieht darin ein "Element, das Aufenthaltsqualität für junge Familien schafft". Nur Stefan Schick findet "einen Spielplatz im beschatteten dunklen Graben suboptimal".

Mit einer Gegenstimme beschließen die Stadträte die Umsetzung der Projekte der Nummer 1 bis 6 (Facebook, Trachtenmuseum, Hofbepflanzung, "Pfalzifant", Imagefilm und Mittelalterspielplatz). Die entsprechenden Finanzmittel sollen auf Empfehlung des Ausschusses im Haushalt 2018 berücksichtigt werden.

Birgit Herrnleben Nordbayerische Nachrichten Forchheim E-Mail