Forchheim: Pfanddieb leert in Supermarkt Wasserflaschen

Mann wollte sich Pfand erschleichen - Diebstahl flog auf - vor 18 Minuten

FORCHHEIM - Ein 69-Jähriger zeigte sich in Forchheim besonders dreist: Am Donnerstagabend wollte er sich in einem Supermarkt das Flaschenpfand erschleichen - indem er sieben Wasserflaschen einfach ausschüttete!

Der Mann versuchte auf besonders dreiste Weise, sich ein wenig Kleingeld zu erschleichen: In einem Verbrauchermarkt an der Willy-Brandt-Allee in Forchheim hatte er es zunächst auf sieben Mineralwasserflaschen abgesehen. Allerdings nicht mit dem Plan, diese zu stehlen.

Nein, sein Vorhaben war ein anderes. Anstatt die Flaschen zu kaufen, leerte er sie kurzerhand aus - und zwar mitten im Supermarkt. Danach ging er mit den leeren Flaschen zur Kasse und löste das Pfand im Wert von 3,10 Euro ein. Er wurde bei seinem Diebstahl der etwas anderen Art allerdings beobachtet und der Polizei gemeldet. Jetzt muss er sich wegen Ladendiebstahl verantworten.

