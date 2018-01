Forchheim: Pkw brennt lichterloh

Auto fängt in der Meyer-Franken-Straße Feuer - Ursache unklar - vor 9 Stunden

FORCHHEIM - Am Samstagabend ging in der Mayer-Franken-Straße ein Pkw in Flammen auf. Die Ursache ist bislang unklar.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Auto lichterloh in Flammen. © Feuerwehr Forchheim



Als die Feuerwehr eintraf, stand das Auto lichterloh in Flammen. Foto: Feuerwehr Forchheim



Bereits nach wenigen Minuten war die Feuerwehr Forchheim vor Ort. Beim Eintreffen stand der Wagen komplett in Flammen. Die Einsatzkräfte mussten mit Atemschutzmasken arbeiten. Mit einem Hohlstrahlrohr konnte ein Trupp das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Aufgrund der hohen Temperaturen wurde ein vor dem brennenden Fahrzeug abgestellter PKW jedoch ebenfalls beschädigt.

Insgesamt waren drei Fahrzeuge der Stadtwehr mit zwölf Aktiven im Einsatz, die Polizei war ebenfalls vor Ort. Nachdem der Brand gelöscht war rückte der Abschleppdienst an. Warum der Pkw Feuer fing, ist noch nicht geklärt.