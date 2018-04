Forchheim: Pläne für Pohl-Gelände stehen fest

Auf der Brachfläche in der Wiesentstraße soll ein Haus mit Wohnungen und Laden entstehen - vor 18 Minuten

FORCHHEIM - Gut zwei Jahre ist es schon her, dass der ehemalige Stammsitz der Forchheimer Spedition Pohl in der Wiesentstraße/Ecke Waisenhausstraße in Forchheim abgerissen worden ist.

In der Wiesentstraße liegt das ehemalige Büroareal der Spedition Pohl brach. © Foto: Roland Huber



In der Wiesentstraße liegt das ehemalige Büroareal der Spedition Pohl brach. Foto: Foto: Roland Huber



Seither gähnt dort eine leere Fläche. Das soll sich bald ändern. "Der Plan steht jetzt und ist beim Architekten", informiert Natascha Pohl, die auf dem Grundstück ihrer Großeltern wieder ein Wohn- und Geschäftshaus errichten lassen will. Der Plan soll demnächst dem Bauausschuss vorgelegt werden. Wann Baubeginn ist, weiß Pohl noch nicht: "Ich habe es nicht eilig."

Die Räume, wenn sie denn fertig sind, sollen vermietet werden. Ein Drittel der Flächen werden Wohnungen, zwei Drittel Geschäfts- oder Büroräume. "Aber keine Gastronomie", betont Pohl. Das Metier sei zu schwierig, wie man in letzter Zeit in Forchheim gesehen habe.

Maria Däumler NN-Springerredaktion E-Mail