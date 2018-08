Forchheim: Pöbelnden Gast mit Messer empfangen

Zwei Männer geraten in der Bayreuther Straße blutig aneinander - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Bei einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Bayreuther Straße kam am Montagabend auch ein Messer zum Einsatz. Bilanz der wüsten Balgerei: Eine Einlieferung ins Krankenhaus wegen Schnitten im Fuß.

Die Polizei wurde zu einem Kampf an der Bayreuther Straße gerufen. Foto: NN-Archiv



Ein 46-jähriger Mann, der am Montag seine ehemalige Lebensgefährtin aufsuchen wollte, pöbelte dort herum und drohte das Haus "abzufackeln". Daraufhin kam ein 54-jähriger Mann aus seiner Wohnung, er hatte ein Messer bei sich. Der so Bewaffnete gab anschließend an, mit dem Messer habe er den Mann in die Flucht schlagen wollen. Stattdessen kam es zum Kampf um das Messer. Der 46-Jährige trug lange Schnitte am Fuß davon. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Klinikum.

Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung. Zeugen melden sich unter (0 91 91) 7 09 00.

