Forchheim: Poetry Slam begeistert mit "Hochprozentigem"

Erster Slam im neuen Jahr im Jungen Theater - vor 3 Stunden

FORCHHEIM - Der erste Poetry Slam des neuen Jahres hat literaturbegeisterte Besucher jeden Alters ins Junge Theater gelockt. Und weil die Musikerinitiative Megafon der Veranstalter war, kam auch der Klang mit dem US-Singer-Songwriter Guy Palumbo, den es nach Fürth verschlagen hat, nicht zu kurz.

Siegerin des Abends wurde Lena Stokoff mit ihrer hochprozentigen Dichtkunst © Udi Güldner



Ihre Stimme zitterte nur leicht. Ihre Beine dafür umso mehr. Der Angstschweiß stand ihr auf der Stirn: Jasmin Kambach hatte sichtlich Lampenfieber. Für die Autorin aus Fürth war es einer der ersten Auftritte überhaupt. Sie amüsierte das Publikum mit einer U-Bahn-Horrorfahrt, während der sich haufenweise Rentner einen Hip-Hop-Battle ihrer Krankheiten lieferten und über die besten Plätze auf dem Friedhof stritten.

Weil auch Dichter Menschen sind, denselben Krankheiten unterworfen, war der Wort-Wettstreit diesmal kein Sieben- sondern nur ein Vierkampf. Die anderen, angekündigten, jedoch nicht erschienenen Satzstreichler kurierten ihren Silbenhusten aus.

Mit einem Ausflug in Fjodor Dostojewskis Gedanken- und Getränkewelt schenkte Lena Stockoff ihren Zuhörern ordentlich einen ein. Die Dichterin aus Tübingen, „dem Erlangen Baden-Württembergs“, wie es Slam-Zeremonienmeister Felix Kaden nannte, schilderte, wie der Alkohol Freundschaften auflöste, Erinnerungen wegspülte – und die Liebe in Selbstmitleid ertränkte. Ein wenig war die sprichwörtliche russische Wehmut zwischen all dem Hochprozentigen herauszuschmecken. Vielleicht auch, weil draußen an der Theater-Theke Tobias Seitz von Megafon gerade für spirituose Erweckungen sorgte.

Obwohl sie noch ziemlich jung ist, gehört Stella Reiss aus Erlangen beim Poetry Slam in Forchheim bereits zu den „alten Bekannten“. Bei ihr sind die nur über und mit sich selbst redenden Zeitgenossen die Wurzel alles Übels. Wenn die ach so kreative Anna, die herrlich sensible Lisa, der frauenhassende Igor und Torsten, der einfach immer recht hat, im Kopf der Dichterin zusammengeprallt sind, entledigte sie sich der nervigen Gestalten mit den Mitteln der Phantasie. Als ob man, wie bei einem Exorzismus, das Böse durch Worte bannen, es in seine Schranken weisen könnte.

Den „Pausenclown“ machte Guy Palumbo aus Fürth. Vor zwölf Jahren kam er aus Arlington (Virginia) nach Franken, und er brachte seine akustische Gitarre mit. Auf der zupfte und klopfte er in bester Folk-Manier. Für den Blues waren seine Songs eindeutig zu optimistisch, für den Rock waren sie zu wenig rollend, und für sanftes Singing/Songwriting viel zu leidenschaftlich und voller Bewegung. Hatte Reinhard Mey seines Nachwuchses wegen „Keine ruhige Minute“ mehr, hat der „Family Guy“ mit seiner einjährigen Tochter ähnliche Erlebnisse, die er in englische Texte gerinnen ließ.

Die weiteste Anreise hatte der „Lyriker und Lebemann“ Matti Linke aus Celle. Der junge Mann überzeugte mit einer persönlichen Erzählung, die einen drogenabhängigen Freund in den Mittelpunkt stellte. Die Verzweiflung über das unausweichliche Ende schlug sich in rast- und ratloser Prosa nieder.

Übrigens: Am Ende des über zweistündigen Duells mit Reimen und Worten gewann die Siegerin Lena Stokoff zwar nicht Nichts. Denn statt fetter Preisgelder gab es nur eine poetische Postkarte. „Aber wir haben alle dabei viel Spaß“ so Slam-Moderator Felix Kaden aus Erlangen.

Und vielleicht ist dieser einfache Umstand das eigentliche Erfolgsgeheimnis, warum der Poetry Slam in Forchheim seit nunmehr 17 Jahren so gut funktioniert, außerdem zu den ältesten ganz Bayerns gehört – und immer noch den Kulturkeller füllt.

Udo Güldner