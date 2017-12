Forchheim: Poetry Slam bot vielfältige Beiträge

FORCHHEIM - Eine ganz eigentümliche Atmosphäre lag über dem jüngsten Poetry Slam in Forchheim – fast so, als ob ein Fluch das Junge Theater heimgesucht hätte. Doch die Vielfalt der Teilnehmer machte einige Missgeschicke wieder mehr als wett.

Die Atmosphäre war vor allem wegen technischer Probleme nicht die beste – doch am Ende war auch dieser Abend gelungen: Die Slammer bei der Siegerehrung auf der Bühne des Jungen Theaters. © Udo Güldner



Es begann damit, dass der Ausfall der Heizungsanlage den Kulturkeller in einen Kühlkeller verwandelte. Hinzu kam, dass Teile der Bühnentechnik streikten. So kamen die wunderbaren, sehr verschiedenen Stimmen des Duos „Sweet Lemon“ nicht voll zur Geltung — von den optischen Qualitäten abgesehen.

Ihre englischen Texte, die wie andere Teenager-Bands auch vom bittersüßen Blues der Liebe erzählten, wirkten erschreckend erwachsen. Kein unkontrollierter Gefühlsausbruch störte die swingenden Harmonien, die nicht nur wohlklingende Oberfläche waren. Ihre mal jazzige, mal rockige, dann wieder folkige Musik ließ sich von der Phantasie treiben, ganz wie sie es in ihrem Song „Birds“ den gefiederten Freunden abgeschaut hatten. Die Zwillingsschwestern Sophie und Lena Haslberger (18) aus Au in der Hallertau waren, wie der Mann in einem ihrer Songs, unterwegs und unvermittelt auf das Glück gestoßen.

Leider hatten sich einige Zuhörer in den Dichter-Wettstreit verirrt, die alles taten, außer zuhören. Hätten sie dem Moderator Felix Kaden aus Erlangen doch zumindest scharfsinnige Bemerkungen entgegengeschleudert. Stattdessen störte ihr Ersprochenes den literarischen Flow, bis selbst der sonst souveräne und schlagfertige Master of Ceremony angefasst wirkte.

Von Möbeln, die die innere Leere ihrer Be-Sitzer widerspiegeln wusste Stella Reiss aus Erlangen zu berichten. Eine traurige Realität, die nicht etwa die billigen Holzkonstruktionen, sondern das emotionale Kartenhaus zusammenbrechen ließ. Hinter dem wortumkleideten Pressspan zeigte sich ein verletzlicher und verletzter Mensch, der sich, müde vom Erklären, in das Schreiben geflüchtet hatte.

Keine Ahnung wo „Mega“ Martin Weyrauchs Wohnort „Ezn Gesäß“ liegt. Aber wenn der Fachmann für Pathos und gespielte Ironie wirklich der zweitbeste Dorfpoet hinter einem Schaf ist, wie der wortgewaltige Wüterich nach seiner Vokalwanderung gen Forchheim schilderte, dann muss dieses Schaf auf die Bühne. Damit es den Poetry Slam „hart eskaliert“, wie es Felix Kaden immer fordert.

M wie Märchenonkel

Ein „Quatscherzähler“ war Hank M. Flemming aus Tübingen. Wobei er aus dem Erzgebirge stammt und das M. wohl für „Märchenonkel“ steht. Wollte er den Zuhörern doch tatsächlich weismachen, er habe ein trauriges Leben und seine Oma kümmere sich um seine Familienplanung. Als ob er der Grinch wäre, dem nie die Nabelschnur juckte, oder Peter Pan, der nie am Haken weiblicher Reize hinge.

Seine Nahtoderfahrung während einer Männergrippe hustete Markus Riks aus Erlangen ins Publikum. Das ließ sich anstecken und lachte ob einer Zäpfchen-Überdosis und eines Testamentes, das sich jedes einzelnen Teebeutels annahm. Als er am Katheder hing, konstatierte der eingebildete Kranke schlicht: „Läuft“.

Die literarischen Qualitäten waren Newcomer Lukas Stein aus Nürnberg weniger wichtig. Er wollte mit dem Auftritt aufrütteln und das Darknet aus der dunklen Ecke holen. Damit jeder zumindest hört, welch Grauen sich dort abspielt. Auf Knopfdruck kann der User in „red rooms“ Folter, Vergewaltigung und grausame Tötungen bestellen und sich am realen Schmerz anderer virtuell delektieren. Für die Zuhörer war es überhaupt nicht unterhaltsam — und sollte es auch nicht sein.

Siegerin des Abends war, nach mehreren beifälligen Abstimmungen des Publikums „Doro Blaa“ alias Dorothe Röder aus Nürnberg. Sie hatte als Moppel-Ich von nächtlichen Kühlschrank-Überfällen, täglichem Mobbing und Selbsthass erzählt. Ein bemerkenswert mutiger Text, der seine Wirkung nicht verfehlte — auch weil er literarischen Ansprüchen genügte.

