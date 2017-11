Forchheim präsentiert die neuen Engel

Drei Himmelsboten gekürt: Lilly Schneider, Johanna Thiesmeier und Luisa Zametzer machten das Rennen - vor 32 Minuten

FORCHHEIM - Sie verleihen dem Weihnachtsmarkt seinen besonderen Charme: Die drei Forchheimer Engel. Die diesjährigen Amtsinhaberinnen präsentierten sich der Öffentlichkeit und laufen sich bereits für ihre Auftritte in- und außerhalb des Adventskalenders warm.

In Forchheim wurden am Freitag die neuen Weihnachtsengel Johanna Thiesmeier, Luisa Zametzer und Lilly Schneider (v.r.) vorgestellt. © Ralf Rödel

"Noch zwei Schritte vor! Die Arme mal ausbreiten! Nach vorne kucken! Lachen!" Die Engel fliegen nach Regie. Geduldig stehen sie in der Kälte vor dem malerischen Torbogen der Kaiserpfalz, posieren für die Kameras und geben den Medienvertretern Antworten auf alle ihre Fragen. Zum Posen kommen dann noch "zwei Nikoläuse", so Bürgermeister Franz Streit, mit aufs Foto – er selbst und Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) stellen sich zwischen die Himmelsboten. "Mit ihrer Präsentation beginnt für mich immer die Vorweihnachtszeit", sagt OB Uwe Kirschstein – und freut sich über "die drei tollen Engel". Die absolvieren zwar ihren ersten Medienauftritt, sind aber Öffentlichkeit bereits ein Stück weit gewohnt.

