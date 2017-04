Forchheim: Prügelnde Frauen vor Supermarkt

Der verbalen Attacke folgten Handgreiflichkeiten - Polizei musste einschreiten - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Mächtig in die Haare gerieten sich am Samstag zwei Frauen vor einem Supermarkt in der Bamberger Straße.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen kam es am Samstag kurz vor 18 Uhr in der Bamberger Straße vor dem Eingang eines Einkaufszentrums. Die beiden Frauen im Alter von 42 und 30 Jahren gerieten zunächst in einen verbalen Streit, der schlussendlich in gegenseitigen Handgreiflichkeiten endete. Beide erlitten durch hierdurch leichte Verletzungen. Die Polizei Forchheim ermittelt jetzt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen des Vorfalls.