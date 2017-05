Forchheim: Radfahrer leben gefährlich

ADFC und SPD erkunden die Wege in der Stadt und ziehen Bilanz - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Bei einer gemeinsamen Radtour des ADFC Forchheim und der SPD Forchheim erkundete ein Dutzend Teilnehmer einige neuralgische Punkte im Stadtgebiet, an denen es für Zweiräder schwierig oder gar gefährlich wird. Wir waren auf dem Drahtesel mit dabei.

Drei Fahrradboxen am Parkhaus Kronengarten stehen so ungünstig, dass man sein Rad nicht unterbringen kann, ohne parkende Autos zu beschädigen.



So richtig Spaß macht es nicht, zwischen viel zu groben Schottersteinen, über erschütternde Kanten und um unzählige Schlaglöcher herumzukurven. Hinter uns scheppert eine Kiste voller Leergut, die einer der Teilnehmer mitgenommen hat, um das hörbar zu machen, was im Rücken längst zu spüren ist.

Neben der Unbill der Wegeverhältnisse im Süden der Stadt sind es aber ganz handfeste Gefahren, die uns zu schaffen machen. Etwa der Weg von der Eisenbahnbrücke in die Hainbrunnenstraße. Entweder wir weichen illegal auf den freien Gehweg aus oder wir wagen es, uns in die von hinten heranrasenden Autos einzuordnen. Ein Glücksspiel um die Gesundheit, ebenso auf der Piastenbrücke.

Mit dem Rad erkundeten Mitglieder des ADFC Forchheim und der Forchheimer SPD die neuralgischen Punkte im Stadtgebiet. Immer wieder muss die Gruppe auf die normale Fahrbahn ausweichen. © Fotos: Udo Güldner



Die Lücken im Radwegenetz sind zwar nicht groß, aber es sind viele kleine Strecken, die uns während der dreistündigen Rundfahrt auf die normale Fahrbahn zwingen. Für Verärgerung beim SPD-Ortsvorsitzenden Michael Hartmann sorgt die Aussicht, dass bald kein durchgängiger Radweg mehr nach Kersbach führen wird.

Des Nachts oder in den frühen Morgenstunden, insbesondere wenn Schüler im Winterhalbjahr zum Unterricht unterwegs sind, wünscht sich Gerhard Krahl, einer der ADFC-Kreisvorstände aus Hetzles, sichtbare Markierungen links und rechts an den Rändern, "damit man auf den unbeleuchteten Strecken nicht vom Weg abkommt".

Zwischen Eggolsheim und Bammersdorf sei das ebenso gelungen wie zwischen Neunkirchen und Hetzles, und von Gosberg nach Wiesenthau sei es gerade in Arbeit. "Da kostet der Meter Farbe zwei Euro." Man müsse die Leute doch ermuntern, nicht ständig mit dem Auto zu fahren. Ständig wünscht sich Wessel weniger Regeln und mehr Vernunft und Rücksicht.

Dabei zweifelt er bisweilen an den Planern, die selbst bei neuen Baumaßnahmen zwar Signalanlagen für Blinde, nicht aber die Barrierefreiheit im Blick haben. "Das behindert nicht nur Radler, sondern auch Rollstuhlfahrer oder Senioren mit Rollatoren, wenn die Bordsteine unnötigerweise nicht abgesenkt und abgeschliffen sind."

Für gelungen hält der ADFC Forchheim hingegen den Kreisverkehr am Paradeplatz und den Sicherheitsstreifen in der Klosterstraße, der den Radfahrern gleiche Rechte wie motorisierten Verkehrsteilnehmern einräume. Als wir vor dem Parkhaus Kronengarten stehen, staunen wir nicht schlecht. Denn von den einst acht blauen Fahrradboxen sind nur noch sechs aufgestellt. Drei von ihnen stehen so ungünstig, dass man sein Rad nicht unterbringen kann, ohne parkende Pkw zu beschädigen. Die übrigen werden offensichtlich als Mülleimer benutzt. "Dabei ist das für Radtouristen, die ohne lästiges Gepäck Forchheim zu Fuß erkunden wollen, doch eine ungemein praktische Idee", so ADFC-Mitglied Franka Struve. Nur beworben werde das von der Tourist-Info überhaupt nicht.

In der Innenstadt plädiert Wessel, der etwa 350 Mitglieder im Landkreis vertritt, für ein respektvolles Miteinander aller Verkehrsteilnehmer, sieht aber auch Mentalitätsunterschiede: "In den Niederlanden können Sie als Fußgänger mit geschlossenen Augen einen Platz überqueren und überleben, in Deutschland sind sie danach tot", betont Wessel.

UDO GÜLDNER