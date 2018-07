Forchheim: Raserstrecke Klosterstraße?

FORCHHEIM - Die Anwohner in der Forchheimer Klosterstraßen haben sich beschwert: Autofahrer würden sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern halten. Am Montagnachmittag kontrollierte die Polizei Forchheim die Geschwindigkeit mit einer Lasermessung.

Die Polizei kontrollierte am Montagnachmittag in der Klosterstraße. Foto: Philipp Rothenbacher



Bei der einstündigen Kontrolle war ein Autofahrer mit 44 Stundenkilometern zu schnell unterwegs. Er wurde mit 25 Euro verwarnt. „Wir kontrollieren die 30er Zone, wie jede andere auch, sporadisch“, sagt Hartmut Demele von der Polizei Forchheim auf NN-Nachfrage.

„Die Klosterstraße ist nicht gerade als Raserstrecke bekannt“, sagt er. Durch die enge Bebauung und fehlende Bäume könne sich der Schall des Autolärms gut ausbreiten, weshalb die Menschen die Geschwindigkeit der Autos höher einschätzen, so Demele.

