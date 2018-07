Forchheim: Richtfest am Arivo-Apartmenthotel

Eröffnung des Hotelbetriebs mit Schülerwohnheim für April 2019 geplant - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Gestern ist Richtfest gefeiert worden an einer der prominentesten Baustellen der Stadt: Im März 2019 soll das "Arivo-Aparthotel" in der Bayreuther Straße 1 fertig werden und im April eröffnen.

Auf der Galerie über dem künftigen Gastrobereich sprach Bauleiter Stefan Meier (re.) von der Firma Fallert & Schmidt den Richtspruch, assistiert mit Wein und Glas von Jochen Albert, Chefbauleiter des Investors Projekt Bauart GmbH. Das Haus hat fünf Obergeschosse. Im Oktober vergangenen Jahres hatte der (unfallfreie) Rohbau begonnen. Im März soll das fertige Hotel übergeben werden, inklusive Schülerwohnheim. © Foto: Ralf Rödel



Investor ist die Projekt Bauart GmbH mit Geschäftsführer Thomas Siebenhaar an der Spitze. Er bedankte sich bei allen an Planung, Bau und politischen Entscheidungen Beteiligten.

Denn im April eröffnet hier nicht nur ein Hotel mit 59 Apartment- und 18 Doppelzimmern. Gleichzeitig entsteht, baulich und räumlich getrennt vom Hotel, ein Wohnheim für Berufsschüler mit 52 Zimmern. Diese Räume können einzeln oder als Doppelzimmer genutzt werden. Das Wohnheim ersetzt somit das bisherige Domizil Don Bosco im Stadtosten.

Bürgermeister Franz Streit sagte, der Standort in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof und der Innenstadt habe ihn von Beginn an überzeugt. Als anfangs "größter Skeptiker" bezeichnete sich Landrat Hermann Ulm. Denn der Kreistag hatte sich eigentlich schon für einen Neubau im Stadtnorden entschieden. Nun wird er Mieter am Bahnhof. Weil gleichzeitig für den bisher hier beheimateten Gebrauchtwarenhof "Pack mer’s" ein Ersatzgebäude in der Haidfeldstraße gefunden wurde, wiederholte Ulm seine im Vorjahr gebrauchte Wendung von der "Win-Win-Win-Situation". Gewinner seien die Stadt, der Landkreis und "Pack mer’s".

