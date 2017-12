Forchheim: Rohrbruch sorgt für feuchte Weihnachtsfeier

Stadtwerke wollen Steinbühlstraße spätestens Donnerstag wieder für Verkehr freigeben - vor 10 Minuten

FORCHHEIM - In tausenden Forchheimer Haushalten floss kein Wasser mehr — während es an anderer Stelle aus dem Boden schoss und Autos versinken ließ: Der Bruch einer Hauptleitung sorgte am Freitagnachmittag für schadensreichen Ärger (wir berichteten). Warum platzte das Rohr? Und lässt sich ein solcher Vorfall nicht vermeiden?

Das geplatzte Teilstück der Hauptwasserleitung unter der Steinbühlstraße wurde entfernt und liegt am Straßenrand. © Foto: Roland Huber



Das geplatzte Teilstück der Hauptwasserleitung unter der Steinbühlstraße wurde entfernt und liegt am Straßenrand. Foto: Foto: Roland Huber



Noch am Dienstagmittag waren Arbeiter in der Steinbühlstraße mit der Reparatur der defekten Hauptleitung beschäftigt. Die geplatzte Stelle wurde abgeschnitten, das Rohr mit einem neuen Verbindungsstück versehen und darauf getestet, ob es dicht hält. Das Loch ist also sprichwörtlich geflickt worden. Die Straße ist gesperrt, soll aber "am Mittwoch, spätestens Donnerstag wieder befahrbar sein", so Christian Sponsel von den Forchheimer Stadtwerken.

Bilderstrecke zum Thema Wasserrohrbruch: Forchheim ohne Wasser Am Freitagabend lief in Forchheims Innenstadt und dem Osten kein Wasser mehr. Der Grund: Ein Wasserrohrbruch. Die Details in Bildern.



Ein Graugussrohr jener Art, wie es unter der Steinbühlstraße verlegt ist, hat eine "Lebensdauer" von rund 65 Jahren. Die geborstene Leitung hat nur etwa 40 Jahre gehalten. Die Frage drängt sich auf: Ein altes Hauptrohr als Flickwerk – ist da ein neuer Rohrbruch in absehbarer Zeit nicht programmiert? Müsste es nicht komplett erneuert werden? "Das überprüfen wir noch", sagt Sponsel.

Bei der Ursache des Rohrbruchs gehe man inzwischen von einem sogenannten Rundriss aus – entstanden, weil das Rohr vermutlich auf einem großkörnigen Steinfeld gelegen hat. "Da gab es einen Druckpunkt, der über Jahrzehnte belastet wurde. Das Material wurde dabei immer spröder – und ist schließlich gerissen", erklärt Sponsel. Die jetzige Reparatur der Bruchstelle sei bei Graugussrohren gängige Praxis, um das Problem "dauerhaft zu beheben". Dennoch gebe es bei den Stadtwerken Überlegungen, in das bestehende Rohr ein etwas kleineres Kunststoffrohr einzuschieben ("Inliner-Verfahren"). "So könnte man die Leitung relativ zügig und kostengünstig sanieren", sagt Sponsel. Die andere Möglichkeit wäre weit aufwändiger: die Straße aufgraben und eine komplett neue Leitung verlegen.

Autos versanken im Pflaster

Nicht nur Parkplätze und Autos (die teilweise im Pflaster versanken und vom Abschleppdienst geborgen werden mussten) waren am Freitagabend in der Steinbühlstraße von den Wassermassen betroffen: Sie drangen auch aufs Gelände beziehungsweise in eine Werkstatthalle der Entsorgungsfirma Fritsche.

Dort feierte man zu diesem Zeitpunkt gerade die Betriebs-Weihnachtsfeier, wie Geschäftsführer Michael Haensch erzählt. "Das Wasser ist durchgelaufen, alles war ein bisschen feucht und schlammig. Aber eigentlich nichts Weltbewegendes, keine großen Schäden." Offenbar, denn die Weihnachtsfeier ließen sich Haensch und seine Mitarbeiter deswegen nicht vermiesen.

PHILIPP ROTHENBACHER