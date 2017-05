Forchheim: Scheibe in Kleingarten-Siedlung zetrümmert

FORCHHEIM - Zwischen Mittwoch, 17. Mai, und Sonntag, 21. Mai, ist eine Fensterscheibe an einem Gartenhaus in der Kleingarten-Siedlung in der Hugo-Post-Straße eingeschlagen worden.

Der entstandene Schaden beträgt laut Polizei rund 100 Euro. Nun suchen die Ermittler nach dem oder den Tätern.

Hinweise nehmen die Beamten unter 09191-70900 entgegen.