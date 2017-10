Forchheim: Schüler pauken bis der Güterzug kommt

FORCHHEIM - Schulunterricht in unmittelbarer Nähe zu Gleisen, auf denen lautstark Güterzüge vorbeirollen: Vor allem die Real- und die Adalbert-Stifter-Schule im Forchheimer Norden sind davon betroffen. Die Bürgerinitiative Forchheim-Nord fordert im Zuge des ICE-Trassen-Ausbaus entsprechende Lärmschutzmaßnahmen.

Regelmäßig muss der Unterricht im zweiten Stock der Adalbert-Stifter-Schule unterbrochen werden, wenn nebenan die Züge vorbeirauschen. Die Lärmschutzwand (links) ist zu niedrig, das Schulgebäude muss saniert werden. © Foto: Huber



Deutlich überschrittene Lärmpegelwerte von bis zu 75 Dezibel am Schulgebäude und eine Bahn, die ihren Verpflichtungen beim Lärmschutz nicht nachkommt: Das sind die Vorwürfe, die die Bürgerinitiative (BI) Forchheim-Nord in ihrem jüngsten Schreiben erhebt. Denn: "Tatsache ist, dass in ganz Deutschland keine Hauptstrecke der Bahn so nahe an ein großes Schulgelände rückt wie im Forchheimer Norden", meint BI-Sprecher Otwin Schneider. Ist die (Lärm-)Belastung für die Schüler unzumutbar?

"Nein", sagt Jürgen Kretschmann, Leiter der Georg-Hartmann-Realschule. "Wir haben hier schon seit fast 17 Jahren eine Lärmschutzwand und die reicht auch aus", sagt Kretschmann. Speziell seit die Schule im Zuge von Sanierungsarbeiten "so gute Lärmschutzfenster" bekomme habe. "Man ahnt allenfalls, dass ein Zug vorbeifährt, doch das stört nicht", erklärt Kretschmann. Im Rahmen des ICE-Ausbaus werde die bestehende Wand zwar kurzzeitig abgebaut, da könne es natürlich lauter werden. "Aber", so der Schulleiter, "wir kriegen das hin."

Sanierung verzögert sich

Anders sieht das bei der Adalbert-Stifter-Schule (AST) aus, die – nach jahrelanger Vorlaufzeit und Verschiebungen — eigentlich ab diesem Jahr für knapp zehn Millionen Euro generalsaniert werden sollte. Allerdings stehen Teile des Schulgebäudes unter Denkmalschutz, womit die Anbringung einer Außendämmung an der Fassade schon einmal untersagt ist.

Zudem fiel die AST-Sanierung der Haushaltsdebatte beziehungsweise dem Sparzwang der Stadt zum Opfer. Weil sich offenbar die Fördermittelrichtlinien geändert haben, werden die Anträge werden von der Regierung von Oberfranken derzeit noch geprüft. Im Rathaus geht man davon aus, mit der Sanierung – inklusive moderner Schallschutzfenster – erst 2018 beginnen zu können.

Die BI betrachtet das Thema Trassen-Ausbau und Lärmschutz an der Schule schon seit vielen Jahren kritisch. Bereits 2014 hatte Otwin Schneider alle Stadt- und Kreisräte zu einer Ortsbesichtigung an der Adalbert-Stifter-Schule eingeladen (wir berichteten). Dort hatten sich Schüler, die im zweiten Stockwerk unterrichtet wurden, auf einen speziellen Lernrhythmus eingestellt: Jedes Mal, wenn ein Güterzug vorbeirauschte, musste der Unterricht für rund 40 Sekunden unterbrochen werden – weil die bestehende Schallschutzwand unterhalb des zweiten Stockes endete und der Zug-Lärm unvermindert laut durch die alten Fenster drang. Hat sich das seit 2014 geändert? "Leider nicht", sagt AST-Schulleiterin Cordula Haderlein. Nach wie vor müsse in den Klassenzimmern im zweiten Stock der Unterricht unterbrochen werden, wenn die Güterzüge rollen. "Es ist die Kombination aus zu niedriger Lärmschutzwand und schlechten Fenstern – seit zehn Jahren ist die Sanierung dringend notwendig." Haderleins Optimismus ist daher "etwas gebremst".

Otwin Schneider fordert die Stadtverwaltung außerdem dazu auf, gegenüber der Bahn auf die strikte Einhaltung der gesetzlichen Lärmpegelwerte zu pochen, weil man "handeln müsse, um Ärgeres zu verhindern". Doch das Problem ist, dass die Bauphase für die S-Bahn-Haltestelle Forchheim-Nord noch nicht begonnen hat. "Wenn die Haltestelle kommt, wird alles nochmal neu geprüft und berechnet", sagt Roland Eismann vom städtischen Bauverwaltungsamt. "Und natürlich ist die Adalbert-Stifter-Schule dann in sämtliche Lärmschutzmaßnahmen miteingeschlossen."

Ausbau erst 2019

Die Schwierigkeit sei, so Eismann dass "die Bahn schlichtweg noch nicht soweit ist". Vorlaufarbeiten haben laut einem Bahn–Sprecher im Bauabschnitt im Forchheimer Norden zwar schon begonnen. Doch die tatsächlichen, großen Ausbau-Maßnahmen (und damit auch der Lärmschutz) sollen nach Bahn-Angaben erst 2019 erfolgen. "Unsere mit der AST-Generalsanierung beauftragten Architekten sind dennoch im ständigen Kontakt mit der Bahn", sagt Eismann.

