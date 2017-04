Forchheim: Seltenen Schwarzspecht entdeckt

LBV-Exkursion zum Mischwald der Lichteneiche und den Örtelberg–Weihern - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Insgesamt 45 verschiedene Vogelarten konnten die Teilnehmer der LBV-Exkursion zu den Spechten und Wasservögeln in der Lichteneiche und an den OertelbergWeihern in Forchheim beobachten.

Die Teilnehmer des LBV-Exkursion an den Örtelberg-Weihern. Dort konnten sie seltene Vögel wie die Wasserralle und das Blaukelchen beobachten. © privat



Bei schönstem Frühlingswetter führten die Experten des Landesbund für Vogelschutz 37 Naturinteressierte in die erwachende Natur. Alle Spechtarten, sogar den seltenen Schwarzspecht, konnte man im Mischwald der Lichteneiche, deren Waldboden mit weißen Buschwindröschen übersät war, entdecken.

Graureiher in Baumwipfeln

Zur Freude der teilnehmenden Kinder, ließen sich viele der großen Graureiher in den Baumwipfeln sehen und es lagen auch schon Eierschalen von geschlüpften Jungen am Boden, die als Trophäen mit nach Hause genommen werden konnten.

An den Örtelberg-Weihern ließen sich, unter anderem, seltene Vögel wie die Wasserralle, das Blaukehlchen, zwei Wasserläufer und die Rohrweihe bewundern. Leider war kein Eisvogel zu finden.

Gerhard Raab, Eisvogelspezialist des LBV, vermutete, dass der kalte Winter mit den geschlossenen Eisdecken auf Flüssen und Seen viele Opfer unter diesen Vögeln gefordert hat. Da sie aber eine große Reproduktionsrate haben, sie brüten bis zu dreimal in einer Saison, manchmal auch parallel, werden die verbliebenen Eisvögel für genug Nachwuchs sorgen, ist sich Raab sicher. Jetzt schon steht fest: Man wird, nächstes Jahr bei einer schönen Exkursion, den Erfolg überprüfen können.