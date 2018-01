Forchheim: Seniorin und Jugendlicher auf Diebestour

Rentnerin hatte es auf Lebensmittel abgesehen, ihr junger "Kollege" auf Mode - vor 7 Stunden

FORCHHEIM - Eine Rentnerin wurde am Montagfrüh beim Diebstahl von Lebensmitteln in einem Supermarkt in der Hafenstraße erwischt. Wenige Stunden später wollte auch ein Jugendlicher Ware aus einem Laden klauen.

Laut Polizei wurde der Jugendliche dabei ertappt, wie er ein Modegeschäft in der Bamberger Straße verlassen wollte – ohne für die Kleider zu zahlen, die er mitgenommen hatte.

Der Jugendliche wurde anschließend seinem Vater übergeben. Beide Ladendiebe erwartet jetzt eine Anzeige.