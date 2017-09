Forchheim: Sie tanzen im Petticoat oder in Jeans

Square Dancer sorgten bei sommerlichem Tanz-Abend im Kellerwald für Stimmung - vor 50 Minuten

FORCHHEIM - Der Forchheimer Square Dance Club "Dancing Trouts" lud zu seinem inzwischen schon obligatorischen Sommer-Clubabend im Forchheimer Kellerwald ein. Der Verein ist auf Nachwuchssuche. An drei Open-House-Tanzabenden im September will man nun neue Mitglieder gewinnen.

Hüftschwünge auf Ansage des "Callers": Die "Dancing Trouts" aus Forchheim brachten den Greif–Keller zum Beben – und natürlich zum Tanzen im Western-Style. © Alexander Hitschfel



Alles hört auf sein Kommando: Walter Luger übt in „Square-Dance-Kreisen“ die Funktion eines sogenannten Callers aus. Als Caller, oder auch Ansager, gibt er per Mikrofon vor, was die Tanzpaare während des Liedes für Schritte und Figuren tanzen sollen. Dabei ist kein Tanz gleich, der Caller legt während des Liedes spontan fest, welche Tanzschritte und Figuren er von den Tanzpaaren abverlangen will. Dabei kann er aus einem großen Repertoire an verschiedenen Figuren schöpfen. Er ist als Caller für einen geordneten Tanzablauf verantwortlich und muss auch nachjustieren, wenn ein solches Square (Quadrat), das aus vier Tanzpaaren besteht, aus den Fugen zu geraten droht.

Man merkt, dass die Square-Dancer der Forchheimer Dancing Trouts – mit ihren Gasttänzern, die von Square Dance Clubs aus ganz Oberfranken gekommen waren – immer wieder von anwesenden Kellerbesuchern belächelt werden. Doch wer sich näher mit dem Thema Square Dance beschäftigt, der merkt schnell, dass dieser Volkstanz eigentlich Gehirnjogging pur ist. „Wir tanzen im Forchheimer Square Dance Club rund 200 verschiedene Figuren in verschiedenen Schwierigkeitsstufen“, erzählt Walter Luger, während er gerade den Tänzerinnen und Tänzern eine kurze Verschnaufpause gönnt. Wie er seine Kommandos auswählt? „Das entscheide ich spontan und je nachdem wie erfahren die Tänzer sind“, sagt Luger.

Einem Caller kommt nämlich eine verantwortungsvolle Aufgabe zu. Er kann seine Tänzerinnen und Tänzer überfordern. Das Quadrat bricht dann quasi sprichwörtlich zusammen. „Ein guter Caller sollte die Tänzer also möglichst nicht überfordern“, erzählt Luger. Aber auch eine Unterforderung wirkt sich nicht dienlich auf die Motivation aus.

Wer Square Dancing bis zur Perfektion betreiben möchte, also zum Square-Dance-Freak mutieren möchte, muss sich kräftig ins Zeug legen, gibt es doch die Möglichkeit über 5000 verschiedene Tanzschritte und -figuren zu erlernen, die dann aber auch bei Bedarf – also wenn der Caller das Kommando vorgibt – auch auf der Tanzfläche umzusetzen sind. Die Schwierigkeitsstufen reichen von Grundkurs „Basic“ mit über 50 Figuren bis hin Challenge 4, wo nochmals über 700 Figuren dazukommen. Jede Schwierigkeitsstufe hat also ihre eigenen Figuren.

Komplexe Figuren

Gibt Luger beispielsweise das Kommando „Do sa do“, gilt Folgendes: Die sich gegenüberstehenden Tänzer gehen aufeinander zu und rechtsschultrig aneinander vorbei. Ohne sich zu drehen, gehen die Tänzer zunächst ein kleines Stück nach rechts und dann rückwärts linksschultrig an ihren vorherigen Platz zurück.

An diesem Abend selbst sind rund 40 Tänzerinnen und Tänzer zum Sommertanz am Forchheimer Greifkeller gekommen; getanzt wird mit drei Squares zu jeweils acht Tänzerinnen und Tänzer. Getanzt wird an diesem Abend natürlich stilecht in „Square Dance-Kleidung“, was bedeutet, dass Frauen Petticoat und Männer Jeans und Westernhemd tragen. Aktuell ist man bei den Forchheimer Square Dancer auf Nachwuchs-Suche. „Die Szene wird älter“, sagt Forchheims Club-Präsident Max Reiner, der mit gleich drei „Open House“-Terminen im September zum Schnuppern einlädt. Was bei anderen Vereinen und Institutionen ein Tag der Offenen Türe ist, dass ist bei den Dancing Trouts eine „Open-House“-Veranstaltung.

Das Square Dance zum Mitmachen findet am 10., 19. und 26. September, jeweils ab 19 Uhr, beim SV Buckenhofen statt. Mehr Informationen dazu gibt es auch im Internet unter www.dancing-trouts.de.

Alexander Hitschfel