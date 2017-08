Forchheim: Stadt bietet mehr Online-Service

Überarbeitetes Bürgerservice-Portal im Netz — OB wollte nicht warten - vor 1 Minute

FORCHHEIM - Behördengänge schnell und effizient von daheim aus erledigen? Meldebescheinigung? Führungszeugnis? Eheurkunde? Alles Nötige von zu Hause aus online beschaffen – oder gar von der Eisdiele oder Gaststätte? Das alles soll in Forchheim mit dem Bürgerserviceportal möglich sein.

Auf den Kellern – und gleichzeitig auch im Internet: Oberbürgermeister Uwe Kirschstein und Mitarbeiterin Sandra Ammon. © Foto: Jessica Braun/Stadt Forchheim



So hat sich Oberbürgermeister Uwe Kirschstein laut einer Pressemitteilung der Stadt bei einem Besuch auf den Kellern zusammen mit Mitarbeiterin Sandra Ammon noch einmal das neue Bürgerserviceportal für Forchheim angeschaut – und kommentiert: "Jeder von uns muss im Laufe eines Jahres dies und das auf dem Amt erledigen. Mit den kommunalen Online-Leistungen wollen wir in Forchheim modernes E-Government vorantreiben und den Menschen den Umgang mit den Behörden deutlich erleichtern."

Insoweit freue er sich, dass es nun möglich sei, bestimmte Vorgänge "sofort mit modernen Zahlungsmitteln abzuschließen." Mit dem sogenannten "ePayment" – dem Einsatz von Master- oder Visacard, eGiro und Einmallastschriftverfahren – könnten die angeforderten Bescheinigungen und die damit anfallenden Gebühren nun gleich bezahlt werden – so dass die benötigten Papiere auch schneller zugesandt werden können, heißt es in der Mitteilung.

"Auch bisher konnten die Forchheimer Bürgerinnen und Bürger bereits Online-Dienste des Einwohnermelde- und des Standesamtes nutzen", erklärt Dieter Hümmer, Sachgebietsleiter der EDV-Abteilung der Stadt, "nun wurde unser Angebot um das ePayment ausgeweitet". Ausweis-Statusabfrage, Bürgerauskunft, Lebenspartnerschaftsurkunden sollen nun "schnell und effizient abgewickelt und sofort bezahlt werden", so Hümmer. "Unsere Bürger finden das neue Bürgerserviceportal bereits in der bestehenden Stadthomepage www.forchheim.de, denn Oberbürgermeister Kirschstein wollte nicht warten, bis das neue Format der Homepage an den Start geht."

Mit dem stetigen Ausbau des Bürgerserviceportals schließe sich die Stadt Forchheim der Strategie der Regierung des Freistaates an, die mit "Montgelas 3.0" Verwaltungsvorgänge der öffentlichen Organe durch partizipierendes E-Government einfacher und effizienter machen wolle.

Vom Blatt zum Byte

Der Begriff "Montgelas 3.0" steht für die Strategie "Vom Blatt zum Byte", mit der staatliche und kommunale Leistungen gebündelt und "auf einen Klick" angeboten werden sollen. Säulen von Montgelas 3.0 sind das Bayerische E-Government-Gesetz, der E- Government-Pakt und das BayernPortal mit der ergänzenden Bereitstellung von Basisdiensten für digitale Authentifizierung, Kommunikation und digitales Bezahlen.