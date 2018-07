Forchheim: Stadtwerke bauen Sonnenkraftwerk

Im Norden der Stadt entsteht eine Freiflächen-Photovoltaikanlage - vor 8 Stunden

FORCHHEIM - Die Stadtwerke werden im Stadtnorden zwischen Autobahn und Eisenbahn eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichten. Die damit maximal erzielbare Leistung reicht rechnerisch für die Versorgung von 200 Haushalten.

Hier soll die Freiflächen-PV-Anlage aufgebaut werden. Der Blick geht von der Autobahn Richtung Osten zur Bahnlinie. © Roland Huber



Hier soll die Freiflächen-PV-Anlage aufgebaut werden. Der Blick geht von der Autobahn Richtung Osten zur Bahnlinie. Foto: Roland Huber



Der Planungsausschuss des Stadtrates hat während seiner jüngsten Sitzung die Änderung des Flächennutzungsplanes für die fragliche Fläche sowie die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen, jeweils einstimmig. Die Fläche liegt nördlich des Baggersees, der an die VfB-Sportanlagen anschließt, in einem Zwickel zwischen Auto- und Eisenbahn, die sich am nördlichen Ende kreuzen. Auf 7800 Quadratmetern werden PV- Module mit einer Einzel-Leistung von 275 Watt/Peak auf Ständer montiert. Die gesamte installierte Leistung beziffern die Stadtwerke auf 740 Kilowatt/Peak, den erwarteten Ertrag auf circa 700 000 Kilowattstunden. Ein Haushalt benötigt pro Jahr durchschnittlich 3500 Kilowattstunden Strom.

Die auf der Freiflächenanlage gewonnene erneuerbare Energie wird laut Nicole Dutschmann, Pressesprecherin der Stadtwerke, zu hundert Prozent ins städtische Netz gespeist und im Tarif "Fo-Natur" verkauft.

Freiflächen-PV-Anlagen entlang von Autobahntrassen nehmen auch in unserer Region zu. Zuletzt hat ein Schweinfurter Unternehmen zwischen Poxdorf und Kersbach ein Sonnenkraftwerk mit einer Leistung von 8,5 Megawatt installiert, das Ende Juli in Betrieb gehen wird. Es kann 2600 Haushalte mit grünem Strom versorgen.

Der von Forchheim nach Eggolsheim umgezogene Anbieter "Naturstrom" plant an der Bahnlinie bei Eggolsheim auf 1,5 Hektar Ackerfläche eine PV-Anlage mit bis zu 750 Kilowatt/Peak. Ende Juni stimmte der Gemeinderat den Plänen zu, wenn auch nur knapp.

Kritik wurde in Eggolsheim vor allem daran geübt, dass eine bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche verschwinden wird. In Forchheim ist das nicht der Fall. Hier geht es um sich selbst überlassenes Grünland im Anschluss an die Autobahn.

Auch auf dem Dach des Königsbades werden die Stadtwerke jetzt eine PV-Anlage bauen, voraussichtlich schon im September, hieß es.

Ulrich Graser Stv. Redaktionsleiter, Nordbayerische Nachrichten für Forchheim und Ebermannstadt E-Mail