Forchheim: Stadtwerke eröffnen Shop in der Hauptstraße

Internet, Telefonie, Digitalfernsehen: Kundencenter für den Privatmann - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Seit diesem Wochenende unterhalten die Stadtwerke Forchheim ein Kundencenter in der Hauptstraße 54. Mit ihm wenden sie sich auch im Bereich des Internets, bei der Telefonie und dem Digitalfernsehen direkt an den Endkunden. Jessica Hager und Linda Hofmann beraten zu allen Fragen von Breitband und Datenübermittlung per Glasfaserkabel; zudem ist auch Fachpersonal für Strom und Gas vor Ort.

Ganz früher wurde hier mal Kaffee verkauft: In den Räumen des früheren "Tchibo" ist jetzt das neue Kundencenter der Stadtwerke. Links im Bild sind Reinhold Müller, Jessica Hager und Christian Palla zu sehen. © Pauline Lindner



Ganz früher wurde hier mal Kaffee verkauft: In den Räumen des früheren "Tchibo" ist jetzt das neue Kundencenter der Stadtwerke. Links im Bild sind Reinhold Müller, Jessica Hager und Christian Palla zu sehen. Foto: Pauline Lindner



Seit zehn Jahren, so Stadtwerkechef Reinhold Müller, verlegen die Stadtwerke Glasfaserkabel. Das Ziel ist im Stadtgebiet die flächendeckende Versorgung. „Bis ans Haus“, wie Müller betont. Seit rund drei Jahren bedienen die Stadtwerke mit allen digitalen Leistungen Großkunden, die ständig große Datenvolumina zu verarbeiten haben: das Klinikum, die Sparkasse, Siemens und andere Firmen. Die logische Konsequenz aus dem gesammelten Erfahrungen ist ein Angebot auch an den privaten Endkunden. „Wir trauen uns jetzt“, sagte Müller und gibt seinen Nachfolgern noch ein ehrgeiziges Ziel vor: Die Stadtwerke wollen beim Internet und den dazugehörigen Leistungen die „regionale Nummer 1“ in Stadt und Landkreis werden. „Wir lieben Forchheim“ ist der bekannte Slogan des Energiedienstleisters. Nun wurde der sogar erweitert: „Wir lieben Forchheim mit jeder einzelnen Glasfaser!“ „Wir liefern über das eigene Netz, aber auch über das der Telekom“, betont Christian Palla, der Leiter von FoOne, wie die neue Produktpalette heißt. Liegt Glasfaser bis zur Haustür, bietet der Tarif FoOne 500 bis zu 500Mbit/s im Download an. Für das erste halbe Jahr kostet das inklusive einer Festnetzflatrate 24,95 Euro. Für weniger gut Versorgte gibt es den Tarif foOne 100, der in den ersten sechs Monaten 19,95 Euro kostet.