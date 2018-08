Forchheim: Stadtwerke setzen auf regionale Zusammenarbeit

FORCHHEIM - Neun fränkische Stadtwerke, darunter auch die Stadtwerke Forchheim, setzen bei den Themen Energiewende und Digitalisierung künftig auf regionale Zusammenarbeit. Das teilt das städtische Unternehmen in einer Presseerklärung mit.

Geschäftsführer der Kooperationsgesellschaft sind Mathias Reznik (rechts), zugleich Prokurist und kaufmännischer Bereichsleiter der Stadtwerke Forchheim, sowie Dietmar Benkert, Prokurist und Hauptabteilungsleiter Elektrizität der SÜC Coburg. Foto: Stadtwerke Forchheim



Mit der Frankenmetering GmbH & Co. KG haben die Unternehmen, zu denen neben den Forchheimern auch die Stadtwerke aus Baiersdorf, Bamberg, Bayreuth, Coburg, Erlangen, Forchheim, Fürth, Neustadt bei Coburg und Rödental gehören, eine gemeinsame Gesellschaft gegründet. Damit wollen sie gemeinsam den Einsatz intelligenter Messsysteme in Franken vorantreiben. Statt der schwarzen Stromzähler erfassen künftig intelligente, digitale "Smart Meter" den Energieverbrauch beim Kunden.

Auch die Bundesregierung sehe in der Digitalisierung einen essentiellen Baustein für das Gelingen der Energiewende und habe deshalb den Betrieb von Energiezählern gesetzlich neu geregelt, heißt es in der Pressemitteilung. Mit intelligenten Messsystemen soll die sichere und standardisierte Kommunikation in den Energienetzen der Zukunft ermöglicht werden.

Politisches Ziel ist der Aufbau eines flexiblen Energieversorgungssystems, bei dem in erster Linie wetterabhängig erzeugter Strom aus erneuerbaren Energien verbraucht wird. Für die Steuerung des Systems werden Informationen über Erzeugungs- und Verbrauchssituationen benötigt, die in intelligenten Energienetzen mit intelligenten Messsystemen erhoben werden.

Die Verantwortung für den Einbau der intelligenten Zähler, die Datenverwaltung und die Datensicherheit hat die Bundesregierung per Gesetz den Messstellenbetreibern übertragen. Das sei im Regelfall der Verteilnetzbetreiber und somit das örtliche Stadtwerk, schreiben die Forchheimer Stadtwerke.

Weiter heißt es: "Gerade die neuen energiepolitischen Vorgaben sind mit großen Investitionen und hohem personellem Aufwand verbunden. Die fränkischen Stadtwerke haben erhebliches Kostensenkungspotenzial identifiziert, wenn sie der Einbauverpflichtung der "Smart Meter" gemeinsam nachgehen – statt jeder für sich."

Deshalb werden nach einem Vorprojekt ab sofort die sensiblen Aufgaben in der Frankenmetering gebündelt: "Die Daten unserer Kunden sollen absolut sicher sein und nicht in fremde Hände gelangen", so die einhellige Meinung der Gründungsgesellschafter. Zudem würden durch die Gründung des Kooperationsunternehmens Arbeitsplätze in der Region gesichert.

Geschäftsführer der Kooperationsgesellschaft sind Mathias Reznik, zugleich Prokurist und kaufmännischer Bereichsleiter der Stadtwerke Forchheim sowie Dietmar Benkert, Prokurist und Hauptabteilungsleiter Elektrizität der SÜC Coburg.

Das Konzept der Frankenmetering sieht vor, dass die vielfältigen Aufgaben auf die beteiligten Unternehmen verteilt und Kosten durch einen gebündelten Einkauf gesenkt werden.