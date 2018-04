Forchheim: Statt Parkplätzen gibt es einen "Biergarten"

FORCHHEIM - Drei Parkplätze auf dem Marktplatz sind einem kleinen Biergarten gewichen – in dem es statt Bratwurst und Brotzeit Spezialitäten und "Streetfood" aus Vietnam zu verköstigen gibt. Das gefällt nicht allen.

Gäste können jetzt auch vor dem vietnamesischen Bistro "Anh & Em" das schöne Wetter genießen. Dafür gibt es auf dem Marktplatz drei Parkplätze weniger. © Roland Huber



Das Restaurant „Anh & Em“ hat seinen Gästebereich im Zuge des Frühlingswetters jetzt auch nach draußen verlegt (siehe rechts). Seit seiner Eröffnung Ende vergangenen Jahres ist das vietnamesische Bistro an der Ecke Marktplatz/Hornschuchalle gut besucht, bisweilen sind zur Mittags- und Abendzeit keine Tische mehr frei.

Der neue vietnamessiche „Biergarten“ stößt aber nicht bei allen auf Freude: Gegenüber unserer Zeitung beschwerte sich ein Forchheimer, wie die Stadtverwaltung diese Bestuhlung zulassen könne – angesichts der Parkplatzknappheit in der Innenstadt.

„Das Thema wurde in der Referatsleiter-Besprechung diskutiert, einvernehmlich so abgesegnet und von uns genehmigt“, erwidert Roland Brütting vom Ordnungsamt. Drei Parkplätze weniger seien zu verschmerzen, „wenn sich in einer Entfernung von 200 Meter die Paradeplatz-Tiefgarage befindet“, so Brütting. Zudem hätte der Marktplatz ohnehin mehr Aufwertung verdient: „Der Ort ist mehr als nur ein Autoparkplatz. Dass Leute in einem angenehmen Ambiente draußen sitzen, ist eben Teil des urbanen Lebens.“

Dem Ordnungsamt sei klar, so Brütting, dass der kleine Biergarten nicht jedem gefalle. „Man kann mit gutem Recht dagegen sein , aber auch mit gutem Recht dafür.“

