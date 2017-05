Forchheim: Storch baute Nest auf Strommasten

Experte: "Für Jungtiere kann das tödlich enden" - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Auf einer Radtour hat ein NN-Leser nahe Sigritzau bei Forchheim eine verblüffende Entdeckung gemacht: Hoch oben auf einem Strommasten richtet sich ein Storch offenbar häuslich ein – skurril und gefährlich zugleich, wie "Storchenvater" Michael Zimmermann weiß. Inzwischen wurde das Nest abgebaut.

Adebar unter Strom? Auf diesem Leitungsmasten bei Sigritzau ging ein Storch seinem Nestbautrieb nach. © Martin Landeck



Adebar unter Strom? Auf diesem Leitungsmasten bei Sigritzau ging ein Storch seinem Nestbautrieb nach. Foto: Martin Landeck



Er sei mit dem Fahrrad nach Forchheim unterwegs gewesen, schreibt der Mann, als er einen Storch mit Zweig im Schnabel den Leitungsmasten anfliegen sah – trotz Vogelabwehr. Offenbar baute das Tier dort ein Nest.

„Der Storch war ursprünglich Baumbrüter, doch in Portugal baut er beispielsweise Horste an Felsen“, so der Erlanger Naturschützer und Storchenexperte Michael Zimmermann. Bei uns in Mitteleuropa seien Kamine üblich. Das heißt aber nicht, dass sich die Vögel bisweilen nicht zu ausgefalleneren Brutplätzen tendieren: „Im Allgäu gibt es einen Baukran, da sind zwischen zwölf und 14 Nester mit Störchen besetzt“, erzählt Zimmermann.

Einige Tage später war das Nest weiter gewachsen, am Mittwoch wurde es schließlich "abgebaut". © Martin Landeck



Einige Tage später war das Nest weiter gewachsen, am Mittwoch wurde es schließlich "abgebaut". Foto: Martin Landeck



Und Strommasten als Nistplatz? „Das wurde immer mal wieder versucht, zuletzt in Baiersdorf auf einem Masten am Bahnhof.“ Zimmermann sagt „versucht“ – denn die Sache endete katastrophal, die vier Jungtiere starben. „Ein erfahrener älterer Vogel mag beim Landeanflug den Leitungen ausweichen, für den Nachwuchs sind sie aber eine tödliche Gefahr.“

Auch beim Nest in Sigritzau entand das Nest bedenklich nahe an einer der drei Stromleitungen: Mitten auf der Traverse, also den Seitenarmen des Betonmast. Alle drei Isolatoren sind mit einer Vogelabwehr bestückt. Das zeige einerseits, so Zimmermann, dass der Mast vom Stromunternehmen als Gefahrenquelle für Vögel erkannt wurde. Und andererseits, „wie sinnlos solche Metallstacheln sind“.

Zwar glaubt Zimmermann nicht, dass der Storch dort wirklich brüten wollte: „Die späteste Zeit für den Brutbeginn ist eigentlich schon abgelaufen.“ Es könne also gut sein, dass der Vogel sich nur „spielerisch abreagieren wollte“. Erfahren werden wir es nie: Am Mittwoch wurde das Nest von der Bayernwerk AG, dem zuständigen Netzbetreiber, „abgebaut“. Die Gefahr für den potenziellen Nachwuchs ist damit gebannt.

ppr