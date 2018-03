Forchheim: Streit in Obdachlosenunterkunft eskalierte

38-Jähriger muss sich vor dem Amtsgericht Bamberg verantworten - vor 5 Stunden

BAMBERG/FORCHHEIM - Ein Forchheimer hat in einer Spielhalle einen Polizisten gebissen und getreten. Außerdem soll er in einer Obdachlosenunterkunft einem Mann eine Pistole in den Mund gesteckt und ihn dadurch verletzt haben. Der 38-Jährige muss sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung vor dem Amtsgericht Bamberg verantworten.

Die gefährliche Attacke hatte ein Nachspiel vor Gericht.



Die gefährliche Attacke hatte ein Nachspiel vor Gericht.



Auf der Suche nach einem Mann, gegen den ein Haftbefehl vorlag, betraten Polizisten im Mai 2017 mittags eine Forchheimer Spielhalle. Dabei fiel ihnen Elias M. (Name geändert) auf. Deshalb kontrollierten sie den 38-Jährigen, der gerade an einem Automaten sein Glück herausforderte, und befahlen ihm, seine Hosentaschen zu leeren.

Der muskulöse M. war nicht der Gesuchte, doch er bereitete den Beamten viel Arbeit: Zunächst gab er ihnen seinen Ausweis und ein Taschenmesser, das er in der Hosentasche hatte.

Doch als ihm die Polizeikräfte dann aus Sicherheitsgründen verboten, noch einmal in seine Tasche zu greifen, hielt er sich nicht daran. Ein Polizist ergriff nun M.s Hand, der 38-Jährige wehrte sich und es kam in Folge zu einer heftigen Rangelei.

Elias M. biss den Beamten ins Knie und fügte ihm außerdem Prellungen und Schmerzen im Schritt zu. Erst zu viert bekamen die Einsatzkräfte den renitenten Forchheimer in den Griff. Nach eigenen Angaben kann sich Elias M. an seine Attacken gegen den Polizisten nicht mehr erinnern, weil er damals unter dem Einfluss von Drogen stand.

Drei Monate später, im August 2017, geriet der 38-Jährige, der damals in der Obdachlosenunterkunft der Awo am Eggolsheimer Weg lebte, mit einem 49 Jahre alten Mitbewohner aneinander. Laut Anklage steckte er dem Mann, der "ihn nervte", eine Druckluftpistole in den Mund, ohne zu schießen.

Allerdings gibt es widersprüchliche Aussagen dazu, wie dieser Streit ablief: Der Angeklagte Elias M. — er sitzt seit dem Vorfall in Untersuchungshaft — bestreitet bisher, dass eine Pistole im Spiel war. Stattdessen habe er den betrunkenen 49-Jährigen nur im Streit aus seinem Zimmer geschubst.

Der Betroffene dagegen sagt in der Verhandlung beim Amtsgericht Bamberg, dass Elias M. ihm mit der Pistole eine blutende Wunde am Gaumen zufügte, die genäht werden musste.

Danach sei er noch vier Tage in der Erlanger Kieferklinik geblieben. Allerdings weiß der Zeuge nicht mehr, ob M. Drohungen aussprach und auf den Abzug drückte. In der Verfahrensakte gibt es ein Foto, das den Geschädigten mit blutender Lippe zeigt.

Eine 32-jährige Frau, die bei dem Streit ebenfalls dabei war, behauptet vor Gericht, der Angeklagte habe die Pistole fallen lassen, bevor M. den Bewohner aus dem Zimmer schubste. In ihrer polizeilichen Vernehmung hatte sie noch gesagt, Elias M. habe den 49-Jährigen mit der Druckluftpistole möglicherweise im Gesicht gestreift.

Ein 41 Jahre alter Zeuge, der damals in der Unterkunft in Forchheim-Nord lebte, behauptet, er sei sich sicher, dass sein früherer Nachbar Elias M. eine Pistole in der Hand hatte. Der Zeuge hält auch an seiner Aussage vor dem Amtsgericht fest, als ihm der Staatsanwalt andeutet, dass ihn bei einer Falschaussage ein Strafverfahren drohen könnte.

Licht ins Dunkel bringen soll nun ein ärztliches Attest über die Verletzungen, die der 49-Jährige durch Elias M.s mutmaßliche Attacke erlitt. Das Attest soll bei der Fortsetzung der Verhandlung Ende März verlesen werden.

Walter Bogner vom gerichtsärztlichen Dienst des Oberlandesgerichts Bamberg bescheinigt dem Angeklagten Elias M. einen starken Hang zu Amphetamin und Methamphetamin.

Amphetamin habe der 38 Jahre alte Angeklagte erstmals vor über 15 Jahren konsumiert. "Vor allem Methamphetamin hat ein hohes Suchtpotenzial", sagt Mediziner Bogner. Allerdings wolle M. eine Entzugstherapie machen.

PHILIPP DEMLING