Forchheim: Täter auf Beutezug in Zahnarztpraxis

Fenster ausgehebelt - Polizei sucht nach Zeugen - vor 37 Minuten

FORCHHEIM - In der Nacht zum Dienstag ist ein bislang unbekannter Täter in eine Zahnarztpraxis in Forchheim eingebrochen. Bei seinem Beutezug durch die Räume war der Unbekannte erfolgreich und hinterließ einen Schaden.

In der Nacht zum Dienstag, 5. September, etwa in der Zeit von 22 Uhr bis 9 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in die Praxisräume eines Zahnarztes in der Schönbornstraße ein. Hierzu hebelte er ein Fenster auf. Aus den Praxisräumen entwendete er einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Zudem richtete er etwa 500 Euro Sachschaden an. Zeugen, die in der Schönbornstraße Verdächtiges beobachtet haben, können sich unter Telefon (09191) 7090-0 mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen.