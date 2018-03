Forchheim: Täter wollte Pflanze an Hauswand abfackeln

FORCHHEIM - An der Fassade eines Wohnhauses in der Unteren Kellerstraße sind am Montag Brandspuren entdeckt worden. Die Hintergründe klingen bizarr.

Denn laut Polizei wollte ein Unbekannter offenbar eine Pflanze an der Hauswand anzünden. Die Gründe dafür sind den Beamten ein Rätsel. Jedenfalls verursachte der Täter einen Schaden von rund 400 Euro.

Hinweise an die Polizei Forchheim, Telefon (09191) 70900.