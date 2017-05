Forchheim: Teilnehmerrekord soll keine Ausnahme bleiben

FORCHHEIM - Noch knapp 40 Tage bis zum 6. Forchheimer Stadttriathlon. Während die Organisatoren vom SSV mit bereits über 200 Startern eine erfreuliche Nachfrage registrieren, soll die Veranstaltung noch mehr Publikum anlocken.

In der Wechselzone ist was los. Beim Stadttriathlon 2017 bekommen die Zuschauer im Königsbad die Sportler aufgrund der veränderten Laufstrecke noch länger zu sehen. Foto: Foto: Michael Müller



Seit Übernahme der Geschäfte vom bisherigen Ausrichter VfB und Loslösung vom Altstadtfest entwickelte sich der neue Forchheimer Triathlon jedes Jahr ein Stück weiter. Nachdem der Wettkampf seit 2013 ohne Pause durchgeführt wird, ist mittlerweile auch die Wechselzone im Königsbad an einem Standort konzentriert und der Laufkurs von der Sportinsel ins Stadtgebiet zurückgekehrt.

Die maximale Kapazität, vorgegeben durch die Radstellplätze, ließ sich inzwischen auf 425 erhöhen. Der Teilnehmerrekord von 360 Sportlern aus 2016 soll keine Ausnahme bleiben. "Wir haben einen Status quo erreicht, bei dem die Abläufe gut aufeinander abgestimmt sind. Ein gewachsenes Feld an Stammgästen bestätigt uns", sagt Maria Leidenberger aus dem Organisationsteam, die betont, dass das Wachstum keine Selbstverständlichkeit ist. "Ohne unsere nahezu 100 Helfer könnten wir das alles nicht stemmen."

Doch weiß die 50-Jährige auch, Ausruhen geht nicht. Es gilt permanent, einen Spagat zu schaffen, in dem die Veranstaltung durch neue Reize attraktiv bleibt. Sind es bislang knapp 225 Anmeldungen, so steht und fällt die Gesamtnachfrage kurz vor Torschluss mit der Zugkraft von Spitzenleuten für die Jedermann-Distanz (500 m Schwimmen, 20 km Rad, 5 km Laufen), "die mit spontanen Zusagen weitere ambitionierte Leute herausfordern", so Maria Leidenberger. Deshalb wollen sie am 2016 erstmals ausgetragenen Wettkampf-Rennen der Triathlon-Landesliga, das ein Niveau über den Breitensport mit Schüler-, Fitness- und Staffelangebot hinaus verspricht, festhalten.

Aus den Reihen der Aktiven nahm der SSV dann auch den Impuls auf, die Laufstrecke um einige hundert Meter zu verlängern. Bei der Neuplanung ließen sich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, da die geänderte Kursrichtung über den Königsbad-Ausgang zur Willy-Brandt-Allee die Athleten nun ein zweites Mal durch das lukrative Zuschauer-Eck in der Wechselzone führt.

Generell ist das Thema Publikum den Veranstaltern ein wichtiges Anliegen. "Bisher sind es vor allem Bekannte und Begleitpersonen, die an der Straße stehen. Wir wollen mit einer kompakten und spektakulären Veranstaltung eine noch breitere Öffentlichkeit erreichen", erklärt Maria Leidenberger. Ein Fehler sei im Vorjahr gewesen, die durch mehrstündige Straßensperrungen eingesperrten Bewohner rund um die Forchheimer Gymnasien nicht ausführlich einbezogen zu haben. "Wir stehen jetzt im Dialog mit der Nachbarschaft und erhalten viele positive Rückmeldungen." Jeder zusätzliche Unterstützer am Gartenzaun sei ein Gewinn für den Stadttriathlon.

