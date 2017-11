Forchheim: Tempotafeln messen auch ohne Anzeige

OB informierte auf Bürgerversammlung über Geschwindigkeits-Geräte - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Auf der jüngsten Bürgerversammlung der Stadt Forchheim im Reuth äußerte ein Bürger einen Wunsch: Weil auf der Reuther Straße im Bereich der Aral-Tankstelle viele Autofahrer "sehr zügig" unterwegs seien, würde er dort gerne eine der mobilen städtischen Geschwindigkeits-Anzeigetafel stehen sehen. Falls diese überhaupt mal eingeschaltet sind.

Müssen nicht immer die Geschwindigkeit anzeigen, können aber trotzdem die Geschwindigkeit messen: Mobile Tempotafeln. © Stefan Hippel



Müssen nicht immer die Geschwindigkeit anzeigen, können aber trotzdem die Geschwindigkeit messen: Mobile Tempotafeln. Foto: Stefan Hippel



Denn, das wurde auf der Bürgerversammlung ebenso angesprochen wie in den sozialen Medien: Oft zeigen die mobilen Tempotafeln tagelang überhaupt nicht die Geschwindigkeit des vorbeifahrenden Fahrzeuges an - ganz so als wären sie ausgeschaltet.

Darauf gab Forchheims Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) vor dem Reuther Publikum im Sportheim "Hutstuben" nun eine erhellende Antwort: "Die Tempotafeln sind in der Lage, Messungen durchzuführen, auch wenn sie vermeintlich ausgeschaltet sind", erklärte der OB. Die Nicht-Anzeige ist also absichtlich - denn das gebe wichtige Vergleichsdaten dazu, wie sich Verkehrsteilnehmer verhielten, wenn dort kein Schild stünde. Und diese "dunklen" Messungen hätten bisher ergeben, dass sich "die meisten an die erlaubten 50 Stundenkilometer halten – bis auf wenige Ausreißer", so Kirschstein. Er halte die Tempotafeln oft für sinnvoller als Lasermessungen, weil man unmittelbar auf seine Geschwindigkeit aufmerksam gemacht werde - "statt Wochen später ein Bußgeld mit der Post zu erhalten, wenn man schon gar nicht mehr weiß, wo genau man zu schnell war".

Was den Wunsch des Bürgers nach einer Tempotafel an der Reuther Straße anging, bat Kirschstein um Geduld: Man habe über 1000 Straßen in der Stadt und nur vier solcher Tafeln.

Die nächsten Bürgerversammlungen finden jeweils um 19.30 Uhr im Sportheim Burk (Donnerstag, 9. November), Sportheim Kersbach (Donnerstag, 16. November) und im Kersbacher Gasthaus Greif (Dienstag, 21. November) statt.

ppr