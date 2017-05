Forchheim: Tosender Beifall für das "Oster-Oratorium"

Konzert zum Lutherjahr: Chor, Orchester und Solisten überzeugten auf ganzer Linie - vor 6 Stunden

Das Kuratorium zur Förderung von Kunst und Kultur im Forchheimer Land, die Volkshochschule Forchheim und das Kulturamt der Stadt Forchheim hatten zum Lutherjahr in die St.-Johannis-Kirche geladen. Unter der Leitung der Dekanatskantorin Stephanie Spörl erklangen Johann Sebastian Bachs "Oster-Oratorium" und seine Kantate "Ein feste Burg ist unser Gott". Chor, Orchester und Solisten überzeugten auf ganzer Notenlinie.

Auch die sehnsuchtsvolle Liebeserklärung an den Erlöser, mit der Altistin Karin Steer (Ansbach) ihr übervolles Herz öffnete, zog die Konzertbesucher in der St.-Johannis-Kirche in ihren Bann. © Foto: Udo Güldner



"Jauchzet, ihr erlösten Zungen, dass man es im Himmel hört." Die drei Naturtrompeten, die ohne Ventile einen sehr zurückhaltenden Klang erzeugten, eröffneten mit einer Pauke das "Oster-Oratorium". Der dynamisch sehr kontrastreichen Ouvertüre, die als "Sinfonia" an andere Passionskompositionen erinnerte, folgte ein Adagio nach, in dem Birgit Heller-Meisenburg mit dem wundervoll weichen Ton ihrer Oboe d´amore die Zuhörer verzückte.

Die 15 Musiker der "Neuen Nürnberger Ratsmusik" spielten auf historischen Instrumenten oder deren Nachbauten. Michael Kämmle und seine virtuose Traversflöte versetzten die Sopranistin Eva-Maria Helbig (Erlangen) regelrecht in Hochstimmung.

Kein Wunder, dass der Tenor Martin Platz (Nürnberg), das Schweißtuch Jesu in Händen, wehmütigen Untertönen auswich und sich strahlend die Tränen des Schmerzes über den Kreuzestod abwischte — natürlich nur musikalisch. Auch die sehnsuchtsvolle Liebeserklärung an den Erlöser, mit der Altistin Karin Steer (Ansbach) ihr übervolles Herz öffnete. In die "Freudenlieder" stimmte Bassbariton Felix Rathgeber (Coburg) ein, dessen Begeisterung das Publikum auch noch in der hintersten Kirchenbank erfasste.

Unerschütterlich sang die Schar der Gläubigen, neben sich Ramona Heidecker an der Oboe da caccia (Jagdoboe) und Geigerin Julia Scheerer, vom "Himmel Gottes auf Erden" und trieb so den Gottseibeiuns mit vokalen Mitteln aus. Als die rund 30 Stimmen des Kammerchores nach harten Kämpfen mit dem Bösen und der anspruchsvollen Partitur erfolgreich geendet hatten, begann ein nicht enden wollender Beifall.

UDO GÜLDNER