Forchheim: Touristen zahlen künftig mehr

Die Themenführungen durch Forchheim verteuern sich - vor 48 Minuten

FORCHHEIM - Steigende Nachfrage, steigende Kosten: Ab dem 1. Januar 2018 erhöht die Tourist-Information der Stadt Forchheim die Preise für Gästeführungen. Man erhofft sich dadurch auch einen Mehrwert für alle.

Künftig müssen Touristen in Forchheim tiefer in die Tasche greifen. Foto: Berny Meyer



Die Nachfrage nach Gästeführungen in Forchheim steigt weiter deutlich an. "In diesem Jahr möchten wir die 1000er-Marke knacken", so Nico Cieslar, Leiter der Tourist-Information, in einer Mitteilung der Stadt.

Dabei sei der Preis für Gästeführungen seit rund fünf Jahren gleich geblieben. Dies soll jetzt angepasst werden, nachdem die Verwaltung feststellte, dass vergleichbare Städte deutlich mehr Geld pro Führung berechnen. Ab kommendem Jahr beträgt der Preis deshalb 55 Euro für eine Gruppe; für die fremdsprachige Führung werden zehn Euro mehr verlangt.

Die Preiserhöhung betrifft auch Einzelpersonen, hier werden die Preise auf 12, sechs und fünf Euro angepasst. "Unsere Gästeführer bieten neben der klassischen Stadtführung zu verschiedensten Themenbereichen qualitativ hochwertige Führungen", sagt Nico Cieslar.

Und um echte Aufenthaltsqualität bieten zu können, legt Cieslar Wert auf eine nachhaltige Ausbildung seiner Gästeführer, die sich auch immer wieder neuen Themen zuwenden. Er nennt als Beispiele die "Bierkellerführung", die "Unterweltführung" und die "Genießertour". Außerdem stehen mit "Reformation" und "30-Jähriger Krieg" auch fundierte historische Themen auf dem Plan.

"Auch das muss finanziert werden, bringt aber eindeutigen Mehrwert für alle", ist Cieslar überzeugt. "So können wir Forchheim bestens präsentieren und unsere Gäste nehmen lebendige und vielfältige Eindrücke aus unserer Königsstadt mit nach Hause."