Forchheim: U 18 dürfen am Freitag wählen

Nordbayerische Nachrichten beteiligen sich an bundesweiter Aktion - vor 6 Minuten

FORCHHEIM - Bevor die wahlberechtigten Bürger am 24. September aufgerufen sind, zwei Kreuze für die Bundestagswahl zu machen, können auch Jugendliche unter 18 Jahren ihre Stimme in Forchheim abgeben. Wir haben alle Infos zusammengefasst.

Jugendliche können in der Hornschuchallee 7- 9 ihre Stimme zur Bundestagswahl abgeben. © Foto: Roland Huber



Die Nordbayerische Nachrichten beteiligen sich an einer bundesweiten Aktion, die auch Jugendlichen unter 18 Jahren die Möglichkeit gibt, ihre Stimme für eine der Parteien abzugeben, die sich für den nächsten Bundestag bewerben. Im Vergleich zur tatsächlichen Wahl am 24. September dürfen auch Jugendliche ohne deutschen Pass wählen. Schließlich werde der Alltag Nicht-Deutscher von der Politik genauso beeinflusst wie der aller anderen, so die Organisatoren.

1996 startete das Projekt der U 18-Wahl mit einen Wahllokal in Berlin. Inzwischen beteiligen sich Einrichtungen in ganz Deutschland daran und öffnen ihre Türen für die Stimmabgabe.

Gutschein für die Schnellsten

Die U 18-Bundestagswahl fördert das Bundesfamilienministerium und die Bundeszentrale für politische Bildung. Hinter den Machern steckt ein Netzwerk aus öffentlichen und freien Trägern, darunter das Deutsche Kinderhilfswerk, der Bundesjugendring und viele Jugendverbände.

In der Forchheimer Geschäftsstelle der NN in der Hornschuchallee 7—9 steht am Freitag eine Wahlkabine bereit, in der die Jugendlichen den Wahlzettel geheim ausfüllen können. Für noch unentschlossene Wähler informiert ein Plakat über die wesentlichen Standpunkte der 21 Parteien, die zur Wahl stehen. Für die schnellsten Probewähler gibt es Gutscheine für die Zeitung, zudem für alle ein Exemplar der Freitagsausgabe der NN.

Auch die NN in Nürnberg, Fürth, Erlangen, Pegnitz, Neumarkt, Herzogenaurach, Roth, Lauf, Feucht, Altdorf, Schwabach und Hersbruck beteiligen sich an der Aktion. Die U18-Wähler könnten am Freitag, 15. September, von 10 bis 15 Uhr in der Forchheimer Geschäftsstelle der NN in der Hornschuchallee 7—9 ihre Stimme abgeben.

Nach Wahlschluss werden die Ergebnisse ausgewertet und auf der Internetseite www.nordbayern.de präsentiert. Auf der Projektseite unter www.u18.org lassen sich die bundesweiten Ergebnisse der U 18-Wahl finden.

PATRICK SCHROLL