Forchheim: Unbekannter demoliert Verglasung

Drogeriemarkt in der Hauptstraße attackiert - Vandalen zerstören Schaukästen am Bahnhof in Heroldsbach - vor 1 Stunde

FORCHHEIM/HEROLDSBACH - Über die Feiertage gab es in Forchheim und Landkreis gleich mehrere Sachbeschädigungen. So wurde beispielsweise in der Forchheimer Hauptstraße die Verglasung des Personaleingangs eines Drogeriemarktes schwer beschädigt.

Symbolbild Foto: NN



In der Zeit von Montagabend bis Donnerstagfrüh beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Verglasung des Personaleingangs. Der Drogeriemarkt liegt in der Forchheimer Hauptstraße. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 500 Euro.

Auch in Heroldsbach ließen Vandalen ihrem Trieb freien Lauf und zerstörten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Schaukästen mit der Fahrplanauskunft am Bahnhof. Auch eine Glasscheibe der Bushaltestelle ging zu Bruch.

Laut Polizei liegt der Schaden bei rund 900 Euro.