Forchheim: Unbekannter greift Schüler mit Messer an

Jugendlicher bedroht - Polizei sucht flüchtigen Täter - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Am Dienstagmorgen ist ein 14-jähriger Junge am Joseph-Otto-Platz in Forchheim von einem Mann mit einem Messer bedroht worden. Jetzt bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach Angaben der Polizei fuchtelte der zirka 20-jährige Mann ohne erkennbaren Grund mit einem Klappmesser vor dem Schüler herum. Immer wieder bewegte er sich auf den Jugendlichen zu – und schließlich attackierte er ihn.

Nachdem der Schüler diesen Angriff abwehren konnte, flüchtete der Täter. Der unbekannte Mann ist laut Polizeibericht zirka 1,85 Meter groß, von schlank Statur und hat in gebrochenem Deutsch gesprochen.

Hinweise zum Täter oder zum Tathergang nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter der Telefonnummer (09191) 7090-0 entgegen.