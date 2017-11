Forchheim: Und plötzlich bleibt die Kita kalt

Notfall im Gerhardinger Kinderhaus: Heizung wird ausgetauscht - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - "Bitte ziehen Sie ihr Kind so warm wie möglich an", steht auf einem roten Zettel am städtischen Gerhardinger Kinderhaus in Forchheim. Der Grund: Die Heizung wird ausgetauscht. Nur eine Notgruppe kann betreut werden. Ein Beispiel an dem sichtbar wird, was es bedeutet, wenn die Rede davon ist, dass die Stadt sparen muss.

Mitarbeiter der Sanitärfirma Dorn haben am Mittwoch begonnen, im Keller des Jungen Theater Forchheim die Heizung auszutauschen. Von dort aus wird auch das Gerhardinger Kinderhaus beheizt. © Foto: Roland Huber



Mitarbeiter der Sanitärfirma Dorn haben am Mittwoch begonnen, im Keller des Jungen Theater Forchheim die Heizung auszutauschen. Von dort aus wird auch das Gerhardinger Kinderhaus beheizt. Foto: Foto: Roland Huber



Zwischen 20 und 30 Jahren sind viele der städtischen Heizanlagen alt, heißt es aus der Verwaltung. Was repariert werden kann, wird repariert, um eine teure Neuanschaffung möglichst lange hinauszuzögern. Das war auch beim Gerhardinger Kindergarten der Fall. Die Heizanlage, die im Keller des Jungen Theater Forchheims steht, wurde in den vergangenen Wochen immer wieder entstört. Die Verwaltung hatte zwar damit gerechnet, eine neue einbauen lassen zu müssen, aber gehofft, dass die alte noch bis Frühjahr hält und die etwa 17 000 Euro teure Investition erst im neuen Haushaltsjahr zu Buche schlägt. Der Auftrag war bereits vergeben, die Kindergartenleitung hätte dann ein außerhäusiges Alternativprogramm aufgelegt.

Pläne sind schön, so lange die Realität nicht dazwischen kommt. Das war im Gerhardinger Kinderhaus der Fall. Am Dienstag beschloss die Steuerung der Heizung "Jetzt reicht’s" und war nicht mehr wiederzubeleben. Eilig wurden die Eltern informiert. Mittwoch und Donnerstag (heute) kann nur eine Notgruppe im benachbarten ehemaligen Waisenhaus betreut werden. Zur Sicherheit sollten die Kinder so warm angezogen werden, falls viel draußen unternommen wird.

Extreme Flexibilität wird durch den Notfall nicht nur den Eltern abverlangt, sondern auch der Forchheimer Sanitärfirma Dorn. Man sei äußerst dankbar, dass dort so schnell reagiert worden sei, betont Torsten Brunk von der Stadt. In Windeseile wurden aus ganz Europa die Anlagen-Teile organisiert und zusammengebaut.

Für den Gerhardinger Kindergarten ist das nicht der erste Aufreger 2017. Im Sommer war ein Praktikant an Tuberkulose erkrankt.

Beke Maisch Forchheim E-Mail