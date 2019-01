Forchheim: "Urban Sketchers" fangen die Stadt ein

Die Zeichner zeigen in der Stadtbibliothek wieder ihre Fähigkeiten - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Knapp drei Monate lang wird das Treppenhaus der Stadtbücherei wieder zur vielstufigen Kunstgalerie. Dann sind all die Skizzen zu sehen, die von gut einem Dutzend Zeichnern der "Urban Sketchers Forchheim" in den letzten Monaten zu Papier gebracht worden sind. Zwei Künstlerinnen sollen hier näher vorgestellt werden, nämlich Andrea Kraus-Pawlik (43) aus Forchheim und Marlene Keßler (26) aus dem Heroldsbacher Ortsteil Poppendorf.

Die Kapelle des Katharinenspitals © Udo Güldner



Die Kapelle des Katharinenspitals Foto: Udo Güldner



Was ein richtiger "Sketcher" ist, der hat Block und Stift stets zur Hand. Egal ob man im Restaurant etwas länger auf das Essen warten muss, ob man eine längere Zugfahrt aussitzen muss, ob man während der Mittagspause am Arbeitsplatz eine ruhige Minute hat, oder ob einen im Wartezimmer des Arztes Langeweile anfällt.

Nur wenige Minuten dauert es, dann haben das fotografische Auge und die flinken Finger den Moment festgehalten. Alles entsteht direkt am Ort. "Wer möchte, bleibt nur eine halbe Stunde. Es ist nichts Gezwungenes", erklärt Marlene Keßler. Es gehe darum, Spaß an der Kunst zu haben. Die Zeichnerin will sich ausprobieren, wie die Atmosphäre im Vorübergehen eingefangen werden kann. Sie muss sich genau umsehen, auch wenn sich dann nicht jedes Detail einer Fassade auf dem Papier wiederfindet.

Diese Skizze zeigt das Amtsgericht. © Udo Güldner



Diese Skizze zeigt das Amtsgericht. Foto: Udo Güldner



Ob das Amtsgericht tatsächlich so viele Fenster hat wie auf der Zeichnung, ob das Scharwachthäuschen auf der Dernbachbastion genauso aussieht — im Grunde ist das egal. "Ich fixiere immer einen bestimmten Punkt an, einen Hingucker. Was dann links und rechts davon passiert, und ob da Menschen durchs Bild laufen, interessiert mich nicht."

Bei Andrea Kraus ist es das in die Zeichnung hineingelegte Gefühl, das ihre Sicht von der des fotografischen Realisten unterscheidet. "Dazu muss ich mich einlassen, mir Zeit schenken, die Umgebung auf mich wirken lassen." Je nach Stimmung hat Andrea Kraus dann Blei- oder Tuschestifte im Beutel, eine Stenographen-Feder oder gar einen Pinsel mit eingebautem Wassertank für den Malkasten. Dann muss es schnell gehen.

Der gegenseitige Austausch ist für die Sketchers einer der Gründe, nicht allein auf Motivjagd durch die Straßen und Gassen zu schlendern. "Es ist spannend, zu beobachten, wie andere Künstler ein und dasselbe Motiv ganz unterschiedlich auffassen." Die Idee dazu hat Rosemary Keßler aus ihrer englischen Heimat Leicester mitgebracht. Vor zweieinhalb Jahren fand sie in Forchheim in Gabriele Endres eine farbenfrohe Mitstreiterin. Von Anfang an ist auch ihre Tochter Marlene Keßler mit auf dem Zeichentrip.

Wenn sie das Büro des Familienbetriebes Aubeck hinter sich lassen kann, in dem sie ihre Eltern bei der Buchhaltung unterstützt, geht es ans Zeichnen. "Schon als Kind habe ich mit meiner Mama gezeichnet. Sie hat mir viele Ratschläge gegeben." Allerdings hatte Marlene Keßler in den letzten "wilden Jahren" erst einmal anderes im Kopf als die Kunst. "Jetzt habe ich das Zeichnen wieder für mich entdeckt."

Sie beobachtet ungewöhnlich gewachsene Bäume im Stadtpark, versucht das Flair von Märkten in Striche umzusetzen und hernach mit Wasserfarben, Buntstiften oder Pastellkreide zu kolorieren. "Manchmal wirkt es ohne Farbe nicht so." Das zeigen auch die zahlreichen Postkarten, die Andrea Kraus von Künstlerkollegen aus aller Welt bekommt. Darauf haben diese den Blick auf das wolkenverhangene Seoul festgehalten, eine lettische Landschaft ins Miniformat gebannt oder ein Schloss bei St. Petersburg abgebildet.

Ideen auf dem Friseurstuhl

Bei schönem Wetter geraten architektonische Kleinode ins Blickfeld, an regnerischen Tagen sind es Cafés und Bars, bisweilen auch "der Neder", und Besucher. Ihre ersten Ideen hatte Andrea Kraus beim Friseur, bis die Haare fertig waren. "Wir erzählen die Geschichte der Orte," so Andrea Kraus. Dabei begeistern sich die Schnellzeichner für historische Gebäude, deren Charme und Charakter man weder mit Gewerbegebieten noch Neubausiedlungen vergleichen kann.

Marlene Keßler hat die Begeisterung für ihre Skizzen von der Mutter. © Udo Güldner



Marlene Keßler hat die Begeisterung für ihre Skizzen von der Mutter. Foto: Udo Güldner



Andrea Kraus kann sich auch für Stillleben nicht erwärmen. Viel lieber sind ihr Menschen, Bewegung, Leben. Passanten, Straßenmusiker, Artisten und Clowns wie Dado beim ZirkArt-Festival. Oder die Besucher der Magnesia-Kletterhalle im Forchheimer Osten, in der Andrea Kraus arbeitet. Vom oberen Stockwerk hat sie freie Sicht auf all die Kletterer, die in den Wänden hängen und sich nach oben kämpfen. "Hier kann ich meine beiden Leidenschaften miteinander verbinden. Das Sketching ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Es macht ungeheuren Spaß."

Im Hintergrund geht es den "Urban Sketchers Forchheim" aber auch darum, die übersehenen Ecken einer fränkischen Kleinstadt ins Blickfeld zu rücken. "Wenn man durch die Straßen läuft, schaut man sich selten die obere Hälfte der Häuser an, ohne zu wissen, dass man da ganz viel verpasst."

ZDie Ausstellung "Urban Sketchers Forchheim" ist vom 31. Januar bis zum 23. April in der Stadtbücherei zu sehen. Die Vernissage findet hier am 31. Januar 2019 ab 19 Uhr statt. Wer wissen möchte, wann sich die Künstler wieder zu einem Streifzug treffen, kann sich unter Telefon (01 60) 97 05 75 41 oder E-Mail: rosemary@kessler-galerie.de an Rosemary Keßler wenden (auch auf Facebook).

UDO GÜLDNER