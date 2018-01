Forchheim: Vandalen am alten Friedhof

Thuja niedergetrampelt und Fotos von Verstorbenen mitgenommen - vor 8 Stunden

FORCHHEIM - Die Polizei sucht Zeugen: Unbekannte Täter haben am Wochenende Gräber am alten Friedhof verwüstet.

Am zurückliegenden Wochenende wurde am alten Friedhof in der Birkenfelder Straße auf einem Grab eine kugelförmige Thuja niedergetrampelt.

Weiterhin wurden Fotos der Verstorbenen, die auf Metallplatten geätzt waren, mitgenommen.

Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191 70900 entgegen.

nn